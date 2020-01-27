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TRT, Barış Pınarı FM'e destek verecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 17:27 | Son Güncelleme

TRT, Barış Pınarı FM'e destek verecek

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, Barış Pınarı Harekatı bölgesine Şanlıurfa'dan yayın yapan Barış Pınarı FM'e destek vereceklerini belirtti.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, TRT'nin bir programı kapsamında kente gelen TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, Yardımcısı Osman Urgun ve TRT Haber Kanal Koordinatörü Yahya Bostancı, Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti.

Vali Abdullah Erin tarafından makamda ağırlanan TRT Genel Müdürü Eren ve beraberindekiler, daha sonra Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) tarafından kurulumu tamamlanarak Türkçe, Arapça, Kürtçe ve İngilizce yayınlar yapan Barış Pınarı FM'i ziyaret etti.

İbrahim Eren ile Vali Erin, radyoda Barış Pınarı FM Genel Yayın Yönetmeni Arif Faraç'ın sunduğu Gündem Özel programına canlı yayın konuğu oldu.

Vali Abdullah Erin tarafından böyle bir hizmetin hayata geçirilmesinden büyük mutluluk duyduğunu belirten İbrahim Eren, "TRT olarak her türlü desteği vermeye hazırız. Bizim ulusal ve bölgesel postalarımız, yayınlarımız var. Ancak, Barış Pınarı FM gibi yerel radyolar çok daha etkin bir şekilde, mesajlarımızı ilgili hedef kitlelere yayabilir. O yüzden yerel radyolar, çok kritik önem taşıyor. Barış Pınarı FM'i de tam zamanında kurmuşsunuz. TRT olarak Barış Pınarı FM'e her türlü desteği vereceğiz." ifadelerini kullandı.

- "Amacımız çalışmalarımızı duyurmak"

Vali Erin de yayında radyo kurma amaçlarına değindi.

Barış Pınarı FM'in önemli bir boşluğu dolduracağına inandığını kaydeden Vali Erin, "Amacımız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bölgenin tamamının kardeşlik bölgesi olmasına yönelik yaptığı çalışmaları, fedakarlıkları tarafsız ve doğru yöntemlerle hem Şanlıurfa halkına hem milletimize hem de daha çok Tel Abyad ve Resulayn'daki kardeşlerimize ulaşmasını sağlamaktır. Ulaştırmak istediğimiz mesaj barıştır, kardeşliktir. On yıla yakın bir süredir terör örgütlerinin baskısı altında bunalmış olan Suriyeli kardeşlerimizin, insanca yaşayabilecekleri bir ortam oluşturulmasına yönelik gayretimizi, tarafsız bir şekilde o kardeşlerimize ulaştırmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Vali Erin daha sonra desteklerinden dolayı teşekkür ettiği İbrahim Eren'e radyo hediye etti.

Şanlıurfa'da 106.0, Akçakale ve Tel Abyad'da 105.8, Ceylanpınar ve Resulayn'da 106.2 frekanslarında yayın yapan Barış Pınarı FM, radyo, ios ve android cihazlara indirilebilen mobil uygulama ile de dinlenebiliyor.

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Şanlıurfa TRT ziyaret

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