TRT, Barış Pınarı FM'e destek verecek

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, Barış Pınarı Harekatı bölgesine Şanlıurfa'dan yayın yapan Barış Pınarı FM'e destek vereceklerini belirtti.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, TRT'nin bir programı kapsamında kente gelen TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, Yardımcısı Osman Urgun ve TRT Haber Kanal Koordinatörü Yahya Bostancı, Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti.

Vali Abdullah Erin tarafından makamda ağırlanan TRT Genel Müdürü Eren ve beraberindekiler, daha sonra Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) tarafından kurulumu tamamlanarak Türkçe, Arapça, Kürtçe ve İngilizce yayınlar yapan Barış Pınarı FM'i ziyaret etti.

İbrahim Eren ile Vali Erin, radyoda Barış Pınarı FM Genel Yayın Yönetmeni Arif Faraç'ın sunduğu Gündem Özel programına canlı yayın konuğu oldu.

Vali Abdullah Erin tarafından böyle bir hizmetin hayata geçirilmesinden büyük mutluluk duyduğunu belirten İbrahim Eren, "TRT olarak her türlü desteği vermeye hazırız. Bizim ulusal ve bölgesel postalarımız, yayınlarımız var. Ancak, Barış Pınarı FM gibi yerel radyolar çok daha etkin bir şekilde, mesajlarımızı ilgili hedef kitlelere yayabilir. O yüzden yerel radyolar, çok kritik önem taşıyor. Barış Pınarı FM'i de tam zamanında kurmuşsunuz. TRT olarak Barış Pınarı FM'e her türlü desteği vereceğiz." ifadelerini kullandı.