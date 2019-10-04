TRT Çocuk kahramanları beyaz perdede

İSTANBUL (AA) - TRT Çocuk kanalında yayınlanan çizgi filmlerin kahramanları, "Bulmaca Kulesi: Dev Kuşun Gizemi" ile 25 Ekim, "Hapşuu" ile 8 Kasım, "Rafadan Tayfa: Göbeklitepe" filmiyle ise 27 Aralık'ta beyaz perdede olacak.

TRT Çocuk, "Rafadan Tayfa"nın ardından "Bulmaca Kulesi" ve "Hapşuu" ile de ekim ve kasım aylarında sinema salonlarında çocuklarla buluşmaya hazırlanıyor.

Gişe rekoruna imza atan "Rafadan Tayfa: Dehliz Macerası" filminin ardından "Bulmaca Kulesi" ve "Hapşuu"nun kahramanlarının yer alacağı filmler, ekim ve kasım aylarında vizyona girecek.

- İlk film 25 Ekim'de

TRT Çocuk kanalının sevilen kahramanlarının yer aldığı ve Ahmet Erdal'ın yönettiği "Bulmaca Kulesi: Dev Kuşun Gizemi" filmi 25 Ekim'de izleyiciyle buluşacak.

Bir kaza sonucu başka bir boyuta ışınlanan Aslı, Can ve Mert'in, Bulmaca Kulesi'nde gizemleri çözmeye çalışırken akıllı robot Lugit'i bulmak için atıldıkları tehlikeli ve bulmacalarla dolu amansız maceralarını anlatan, animasyon türündeki film çok sayıda salonda vizyona girecek.