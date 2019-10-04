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TRT Çocuk kahramanları beyaz perdede

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 18:00 | Son Güncelleme

Rafadan Tayfa'nın macerasını anlatan sinema filminin ardından "Bulmaca Kulesi" ve "Hapşuu"nun kahramanları da ekim ve kasım aylarında beyaz perdede izleyiciyle buluşacak - İlk sinema filminde gişe rekorları kıran Rafadan Tayfa, "Rafadan Tayfa: Göbeklitepe" filmiyle aralık ayında, Doru ve Aslan'ın hikayeleri ise 2020'de vizyona girecek

İSTANBUL (AA) - TRT Çocuk kanalında yayınlanan çizgi filmlerin kahramanları, "Bulmaca Kulesi: Dev Kuşun Gizemi" ile 25 Ekim, "Hapşuu" ile 8 Kasım, "Rafadan Tayfa: Göbeklitepe" filmiyle ise 27 Aralık'ta beyaz perdede olacak.

TRT Çocuk, "Rafadan Tayfa"nın ardından "Bulmaca Kulesi" ve "Hapşuu" ile de ekim ve kasım aylarında sinema salonlarında çocuklarla buluşmaya hazırlanıyor.

Gişe rekoruna imza atan "Rafadan Tayfa: Dehliz Macerası" filminin ardından "Bulmaca Kulesi" ve "Hapşuu"nun kahramanlarının yer alacağı filmler, ekim ve kasım aylarında vizyona girecek.

- İlk film 25 Ekim'de

TRT Çocuk kanalının sevilen kahramanlarının yer aldığı ve Ahmet Erdal'ın yönettiği "Bulmaca Kulesi: Dev Kuşun Gizemi" filmi 25 Ekim'de izleyiciyle buluşacak.

Bir kaza sonucu başka bir boyuta ışınlanan Aslı, Can ve Mert'in, Bulmaca Kulesi'nde gizemleri çözmeye çalışırken akıllı robot Lugit'i bulmak için atıldıkları tehlikeli ve bulmacalarla dolu amansız maceralarını anlatan, animasyon türündeki film çok sayıda salonda vizyona girecek.

- "Hapşuu" minikleri bekletmeyecek

Eğlence dolu hikayesiyle "Hapşuu", arkadaşları "Meli", "Vız" ve "Takatuka"nın maceraları da 8 Kasım'da sinemaseverlerle buluşacak.

Özellikle okul öncesi yaş grubu çocukların takip ettiği "Hapşuu" çizgi filmi, sinemada oyuncu Lemi Filozof ile miniklere interaktif diyaloglarla ayrı bir deneyim sunacak.

- Efsane yeni hikayeyle geliyor

Rafadan Tayfa kahramanları, bu sefer tarihin derinliklerine yaptıkları yolculuğu konu alan "Rafadan Tayfa: Göbeklitepe" macerasıyla 27 Aralık'ta beyaz perdede olacak.

Günümüzden 12 bin yıl öncesine tarihlenen Göbeklitepe'de geçen hikayesiyle çocuklara farklı dünyaların kapılarını açacak filmde, Akın, Mert, Kamil ve Hayri tarihin derinliklerinde soluksuz bir macera yaşatacak.

TRT Çocuk kanalının diğer çizgi filmleri Doru ve Aslan'ın maceraları ise 2020'de vizyona girecek.

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