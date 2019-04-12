TRT Çocuk nisan ayını şenliğe dönüştürecek

TRT Çocuk, yeni yapımları ve devam eden programların yeni bölümlerini nisan ayında çocuklarla buluşturuyor.

TRT Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, TRT Çocuk kanalı, yeni yapımları ve devam eden programların yeni bölümleriyle nisan ayını çocuklar için şenliğe dönüştürecek.

Çocukların ilgiyle izlediği Rafadan Tayfa'nın yeni bölümleri 1 Nisan, Aslan'ın yeni bölümleri ise 8 Nisan'da yayına girdi. Ege ile Gaga ve Hapşuu'nun yeni bölümleri ise 15 Nisan'dan itibaren ekranlarda olacak.

Çocukların, down sendromlu yaşıtları ile bağ kurmalarına yardımcı olan Kardeşim Ozi 22 Nisan’da, Emiray'ın yeni bölümleri ise 27 Nisan’da TRT Çocuk'ta yayınlanmaya başlanacak.

Yeni yapımlara da hız veren TRT Çocuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi çocuklara sürprizler hazırladı. 22 Nisan’da ilk defa yayınlanacak Pırıl ile çocuklara matematiğin eğlenceli dünyası sunulacak.

- Kahramanların tasarımları hazırlandı

Öte yandan TRT Çocuk'ta yayınlanan çizgi filmlerin çocuklar tarafından çok sevilen kahramanlarının tasarımları hazırlandı. Rafadan Tayfa, Elif'in Düşleri, Kare Takımı, Maysa ve Bulut, Ege ile Gaga, İbi, Hapşuu, Aslan, Kuzucuk ve Doru’nun lisanslı oyuncakları, ünlü mağazaların raflarında yerini aldı.

