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TRT Çocuk'tan "15 Temmuz" konulu çizgi film

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 11:12 | Son Güncelleme

TRT Çocuk, "15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü" kapsamında, "Ulu Çınarın Kuşları" adlı çizgi film projesi ile izleyicisinin karşısına çıkıyor

İSTANBUL (AA) - TRT Çocuk'un çocuklara birlik, beraberlik ve dayanışmanın gücünü anlatmak için hazırladığı çizgi film projesi "Ulu Çınarın Kuşları", bu akşam izleyiciyle buluşacak.

"15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü" kapsamında 15 Temmuz Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan çizgi filmin, minik izleyicilerde vatan sevgisini pekiştirmesi hedefleniyor.

Yönetmenliğini Orhan Bal'ın yaptığı, hikayesini Figen Yaman Çoşar'ın kaleme aldığı yapımın konusu ise şöyle:

"Farklı kuş türlerinin bir arada mutlu bir şekilde yaşadığı ulu çınar, bu ağacı ele geçirmek isteyenlerin tehdidi altındadır. Bunun önündeki en büyük engel ise kuşların birlikteliğidir. Ağacı ele geçirmek isteyenler hırsları yüzünden, aslen kendilerinin de yaşam alanı olan ağacı ateşe verirler. Onlarla sonuna kadar mücadele eden ağaç sakinleri, canları pahasına da olsa ulu çınarı korur ve felaketten kurtarırlar."

"Ulu Çınarın Kuşları" çizgi filmi, bu akşam 20.00'de TRT Çocuk kanalında izlenebilecek.

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