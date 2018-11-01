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TRT'de ilginç sözler! Teyfur Erdoğdu: Allah'ı çok görürüm!

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 15:02 | Son Güncelleme

TRT 1 ekranlarında yayınlanan “Pelin Çift ile Gündem Ötesi”programına konuk olan akademisyen Teyfur Erdoğdu, "Ben çok fazla rüyamda peygamberi, Allah’ı ve Kâbe’yi görürüm, bir gün odaya bir geldim Kâbe örtüsü var” dedi. Erdoğdu, "Üniversitedeki odaya geldim, Kâbe örtüsünün parçası var masaya bırakılmış" diyerek, "çok ilginç" ifadesini kullandı.

Daha önce katıldığı bir televizyon programında,"Paradolia denilen bir hastalık var. Bulutları Hz. İsa'ya benzetmek, domates'i kestik içinden Haç çıktı. Türkiye'de insanlar Ayvalık'a gidiyorlar, bir dağ var o dağın silueti Mustafa Kemal Atatürk’ü andırıyormuş, bu bir psikolojik hastalık" sözleriyle gündeme gelen Doç. Dr. Teyfur Erdoğdu, sosyal medyada gündem oldu.

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Erdoğdu, dün katıldığı programda "Ben çok fazla rüyamda peygamberi, Allah’ı ve Kâbe’yi görürüm, bir gün odaya bir geldim Kâbe örtüsü var” dedi. “Allah’ı çok görürüm. Üniversitedeki odaya geldim, Kâbe örtüsünün parçası var masaya bırakılmış” dedi. Erdoğdu’nun yorumlarına izleyiciler de tepki gösterdi. Peygamberlerin bile “Allah’ı sürekli görürüm” sözünü kullanmadığını, gördüklerinde baygınlık geçirdiklerini söyleyen izleyiciler TRT’ye ve yorumcusuna tepki gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
TRT Teyfur Erdoğdu

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Okuyucu Yorumları 30 yorum
kafayı sıyırmış manyak herifleri trt ye çıkarın iyice dinden soğuttunuz milleti bide akademisyen olacaklar bunları kim akademisyen yapmış yahu
palavracı nın teki kendisi
adam prim yapma olayini çözmüs, çoğu siyasetçide bunu yapiyor
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