TRT'de ilginç sözler! Teyfur Erdoğdu: Allah'ı çok görürüm!

Daha önce katıldığı bir televizyon programında,"Paradolia denilen bir hastalık var. Bulutları Hz. İsa'ya benzetmek, domates'i kestik içinden Haç çıktı. Türkiye'de insanlar Ayvalık'a gidiyorlar, bir dağ var o dağın silueti Mustafa Kemal Atatürk’ü andırıyormuş, bu bir psikolojik hastalık" sözleriyle gündeme gelen Doç. Dr. Teyfur Erdoğdu, sosyal medyada gündem oldu.
Erdoğdu, dün katıldığı programda "Ben çok fazla rüyamda peygamberi, Allah’ı ve Kâbe’yi görürüm, bir gün odaya bir geldim Kâbe örtüsü var” dedi. “Allah’ı çok görürüm. Üniversitedeki odaya geldim, Kâbe örtüsünün parçası var masaya bırakılmış” dedi. Erdoğdu’nun yorumlarına izleyiciler de tepki gösterdi. Peygamberlerin bile “Allah’ı sürekli görürüm” sözünü kullanmadığını, gördüklerinde baygınlık geçirdiklerini söyleyen izleyiciler TRT’ye ve yorumcusuna tepki gösterdi.
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