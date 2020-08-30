TRT'den 30 Ağustos'a özel duygulandıran reklam filmi

Askere giden gencin helallik almak için ziyaret ettiği dedesi ve anneannesi ile aralarında geçen sohbette, şanlı Türk ordusunun önemine dikkat çekildi.

Türk ordusunun tarih boyunca Milli Mücadele ruhu ile aldığı zaferlerde başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanları yad eden reklam filmi; "Zaferler, azim ve cesaret ile kazanılır, birlik ve inançla yaşatılır. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun" sözleriyle sona eriyor.



