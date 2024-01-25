TRT'den Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi için dev teklif! İki katını teklif ettiler

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun (TRT) UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi’ni kapsayan ‘Canlı yayın’ paketi için dev bir teklif yaptı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; TRT'nin, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’ni kapsayan ‘Canlı yayın’ pakedi için senelik 27 milyon Euro + stopaj olmak kaydıyla, toplamda 100 milyon Euro'luk bir teklif yaptığı belirtildi.
Haberde senelik rayiç bedelinin 15 milyon Euro iken, TRT'nin bu rakamın yaklaşık iki katını teklif ettiği ifade edildi.
Bu gelişmelerin ardından maçların ücretsiz olup olmayacağı merak edilirken, TRT'nin UEFA organizasyonlarının maçlarını Tabii uygulamasından ücretli olarak yayınlamayı planladığı öğrenildi.