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TRT'den Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi için dev teklif! İki katını teklif ettiler

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
25.01.2024 17:11 | Son Güncelleme:
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Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nin yeni sezonda nereden yayınlanacağı merak edilirken, TRT'den sürpriz bir hamle geldi. TRT canlı yayın paketi için dev bir teklif yaptı.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun (TRT) UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi’ni kapsayan ‘Canlı yayın’ paketi için dev bir teklif yaptı.

TEKLİF 100 MİLYON EURO

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Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; TRT'nin, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’ni kapsayan ‘Canlı yayın’ pakedi için senelik 27 milyon Euro + stopaj olmak kaydıyla, toplamda 100 milyon Euro'luk bir teklif yaptığı belirtildi.

İKİ KATINI TEKLİF ETTİ

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Haberde senelik rayiç bedelinin 15 milyon Euro iken, TRT'nin bu rakamın yaklaşık iki katını teklif ettiği ifade edildi.

MAÇLAR ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?

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Bu gelişmelerin ardından maçların ücretsiz olup olmayacağı merak edilirken, TRT'nin UEFA organizasyonlarının maçlarını Tabii uygulamasından ücretli olarak yayınlamayı planladığı öğrenildi.

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