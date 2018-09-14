TRT Diyanet'e 'Fethullah Gülen güftesi' cezası

TRT'de 22 Haziran 2018'deki yayında saat 23.15'te yayımlanan Tasavvuf Musikisi programında "Bulanlar Hakkı Buldu" adlı bir ilahi seslendirilmişti. İlahinin çalarken, ekranda bestesinin ve güftesinin kime ait olduğu gibi bilgiler yer almıştı.

İlahinin bestesinin Ahmet Hatipoğlu'na, güftesinin ise Fethullah Gülen'e ait olduğu görülmüştü. RTÜK'ün CHP kontenjanından seçilen üyesi İlhan Taşcı'nın tepkisi üzerine Diyanet, 1 personelin görevine son vermişti.

Cumhuriyet'ten Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre, CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın şikayeti üzerine yayını inceleyen RTÜK, TRT'den savunma istedi.

TRT Genel Müdürlüğü Televizyon Dairesi Başkanlığı'ndan 3 Ağustos tarihinde gönderilen yazıda, TRT Diyanet kanalının, TRT ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan protokol uyarınca yayın yaptığı ve söz konusu programın da Diyanet tarafından hazırlandığı anımsatıldı.

Yazıda, yayının 'Protokol hükümlerine göre, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yaptırılan ve kendileri tarafından denetlenmesi gereken' bir yayın olduğu belirtildi.