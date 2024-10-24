TRT ekibine FETÖ elebaşı Gülen’in helvasını getirdiler! Aldıkları tepki ile şoke oldular: ‘Algı operasyonu ellerinde patladı’

Geçtiğimiz günlerde ölen Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fethullah Gülen'in cenazesini takip etmek için Pensilvanya'daki malikanenin önünde bekleyen TRT ekibine, FETÖ'cüler tarafından yemek verilmek istendi. Getirilen yemeği almayan muhabir ve arkadaşı, şahsı tersledi.

Yemeği getiren FETÖ'cü şahsı tersleyen muhabir ve ekip arkadaşı, yiyeceği geri gönderdi. O anları sosyal medyada paylaşan TRT ekibi, "Terörist Gülen'i FETÖ inine gömme hazırlıklarını görüntüleyen TRT Haber ekibi, propaganda için yemek getirme fotoğrafı çekmek üzere yanlarına gelen FETÖ'cüyü tersleyip yüzüne bile bakmadı FETÖ'nün algı operasyonu kendi elinde patladı." notunu düştü.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır