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  4. TRT Genel Müdür Yardımcılığına Serdar Karagöz atandı (Serdar Karagöz kimdir?)

TRT Genel Müdür Yardımcılığına Serdar Karagöz atandı (Serdar Karagöz kimdir?)

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 11:00 | Son Güncelleme

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Genel Müdür Yardımcılığına Serdar Karagöz atandı. TRT'den yapılan açıklamaya göre Serdar Karagöz, Uluslararası Yayınlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığına getirildi.

TRT Genel Müdür Yardımcılığına Serdar Karagöz atandı (Serdar Karagöz kimdir?)

TRT'den yapılan açıklamaya göre, Ekim 2018'den bu yana TRT Uluslararası Haber Kanalları Genel Yayın Yönetmeni olarak görev yapan Serdar Karagöz, Uluslararası Yayınlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığına getirildi.

SERDAR KARAGÖZ KİMDİR?

Bilgi Üniversitesinde Siyaset Bilimi lisans eğitimi alan Karagöz, aynı üniversitenin İnsan Hakları Hukuku yüksek lisans programının ardından ABD'de The New School University'de "Media Studies" alanında yüksek lisans programını tamamladı. Karagöz, ABD'de bulunduğu dönemde "The New York Times Syndication" departmanında çalıştı.

Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde BM Diplomasi Muhabirliği ve grubun New York temsilciliğini yapan Karagöz, 2013'te Sabah Gazetesi Dış Haberler Müdürü olarak Türkiye'ye döndü.

Karagöz, "Daily Sabah" gazetesini 2014 yılında kurdu ve Genel Yayın Yönetmenliğini üstlendi.

Serdar Karagöz, 2018'den bu yana TRT World ve TRT Arabi kanallarını bünyesinde barındıran TRT Uluslararası Haber Kanalları Genel Yayın Yönetmenliği görevini yürütüyordu. (AA)

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