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  4. TRT Genel Müdürü İbrahim Eren ile Tutunamayanlar ekibinin atışması: 'Kim onayladı bu diziyi?'

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren ile Tutunamayanlar ekibinin atışması: 'Kim onayladı bu diziyi?'

DİZİ HABERLERİ  | 29.12.2019 21:34 | Son Güncelleme

TRT1'in yeni absürt komedi dizisi Tutunamayanlar ekibi ile TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren arasındaki sosyal medya atışması gülümsetti.

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren ile Tutunamayanlar ekibinin atışması: 'Kim onayladı bu diziyi?'

Başrollerinde, Doğu Demirkol, Ece Çeşmioğlu, Zafer Algöz ve Şinasi Yurtsever gibi oyuncuların yer aldığı absürt komedi dizisi "Tutunamayanlar" Ocak'ta TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Ekranlara yeni bir soluk getirmesi beklenen ve 60 dakika olarak izleyiciyle buluşacak olan dizinin senaryosunu Mustafa Karataş ve Osman Nail Doğan kaleme aldı.

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Diziyle ilgili, TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, Twitter'dan "Kim onaylamıştı bu diziyi?" şeklinde paylaşımda bulundu.

İbrahim Eren'in tweetine, dizi ekibinden, Zafer Algöz, Doğu Demirkol, Asuman Dabak, Barış Yıldız, Şinasi Yurtsever, Osman Nail Doğan ve TRT1'in Twitter hesabından yanıt geldi.

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Oyuncu Zafer Algöz, Eren'in tweetine, "Golumu, ganadımı kırdılaaaarrr" karşılığını verirken, Doğu Demirkol ise, "3 bölüm de çekmiş bulunduk yaa... Hadi kendimi geçtim Zafer abi kaç yaşında adam... Çoluğu çocuğu var, yazıktır..." mesajını paylaştı.

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Dizinin oyuncularından Asuman Dabak ise, yorumların altına, "Tutunamadık galiba..." tweetini paylaştı.

Dizideki şair Barış Yıldız ise, "O kadar şiiri boşuna mı yazdık??" mesajıyla yorumlara katıldı.
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Osman Nail Doğan da Eren'in tweetine, O halde bana müsade..." yanıtını verdi.

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Eren'in tweetine TRT1'in Twitter hesabından da yanıt geldi. TRT1 tarafından, "Tutunamayanlar" etiketiyle yapılan paylaşımda, "Şimdi 7 Ocak akşamı biz ne yayınlıyoruz?" ifadelerine yer verildi.
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Tutunamayanlar dizisinin resmi Twitter hesabı, yapılan yorumlara, "Sil sil tweetleri sil" yanıtını verdi.

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"ŞAMPİYONLAR LİGİ KADROSUNU KURMUŞSUNUZ"

Gelen yanıtlar üzerine İbrahim Eren, "Şampiyonlar Ligi kadrosunu kurmuşsunuz... Daha dizi başlamadan taraftar kitlesi de oluşturmuşsunuz. Ne diyelim o zaman Tutunamayanlar, tutunursunuz inşallah..." mesajını paylaştı.

TUTUNAMAYANLAR DİZİSİ KONUSU

Hayatı boyunca hiç çalışmamış ve çalışmaya da niyeti olmayan Tarık (Doğu Demirkol) gittiği bir iş görüşmesinde, çok zenginken babasının işlerinin kötü gitmesi nedeniyle her şeyini kaybeden İrem'e (Ece Çeşmioğlu) aşık olur.

Gidecek yeri olmayan İrem, Tarık'ın davetiyle yaşadığı mahalleye gelir ve mahalledeki kitap kafede çalışmaya başlar. İrem'in hayali başarılı olmak, kendi işini kurmak ve bir gün tekrar eski günlerine dönebilmektir.

İrem'i etkilemenin yolunun iş kurmaktan geçtiğini gören Tarık ise bir gün bağnaz ve vizyonsuz İlham Perisi İlhan'la (Zafer Algöz) karşılaşır. İlham Perisi’nin verdiği fikirlerle hepsi başarısız olacak olan birbirinden eğlenceli iş girişimlerine atılır.

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