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TRT Haber: Atilla Peker’e Kutlu Adalı soruşturması açıldı

25.05.2021 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT Haber, Sedat Peker’in kardeşi Atilla Peker’e Kutlu Adalı cinayetine ilişkin soruşturma açıldığını duyurdu.

Peker ise kardeşinin Adalı cinayetiyle ilgili söylediklerinin kayda geçirilmediğini iddia etti.TRT Haber, Muğla'nın Fethiye ilçesinde "ruhsatsız silah buldurmak" suçlamasıyla gözaltına alınan suç örgütü lideri Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker hakkında Kutlu Adalı cinayetine ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün akşam Habertürk'te katıldığı programda Atilla Peker'in 6 Temmuz 1996 tarihinde evinin önünde silahlı saldırı sonucu öldürülen gazeteci yazar Kutlu Adalı cinayetinden soruşturma açılması için talimat verdiğini söylemişti.

Peker ise Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Kardeşim Atilla Peker adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili anlatmak istedikleri kayda geçirilmemiştir" ifadelerini kullandı.

Sedat Peker 7'nci videoda ne demişti?

Sedat Peker YouTube kanalı üzerinden yayınladığı yedinci videoda Korkut Eken ve Mehmet Ağar'ın gazeteci Kutlu Adalı'yı öldürmek için kendisinden yardım istediğini ileri sürmüştü. Peker şunları söylemişti:

"Biz o zaman Korkut Eken, Mehmet Ağar hep beraberiz. Korkut abinin odası, Mehmet Ağar’ın odasının yanında. Genciz, vatanseveriz, işte 'Şu PKK’ya yardım ediyor'… Ama genelde bana iş adamlarını yönlendiriyorlar faili meçhullerden ziyade. Bana dedi ki 'Kıbrıs’ta bir adam var', 'Evet, abi' dedim. Dedi, 'Bu Kıbrıs'ı Rumlara satmak istiyor'. Dedi ki 'İki tane profesyonel (ver)'. 'Kendi öz kardeşimi vereceğim sana' dedim. Atilla Peker’i dedim. 'Çok iyidir bu işte, uzmandır, sokaklardan yetişme' dedim. Türk Hava Yolları uçak biletlerini, hard disklerini atmıyor. Biletlerden bakabilirler. Korkut Eken, Atilla Yıldırım bu cinayetten ne kadar önce gittiler? Ancak yüce Allah o insanın kanını bize nasip etmedi. Adam namuslu adam. Aradan zaman geçti. Döndüler, üç dört gün sonra, denk gelinemedi. Korkut abiyle konuştuk, dedi 'Tekrardan gideceğiz.' Sonra orada bunlara bağlı olan başka bir ekip öldürmüş. Karşılaştık Korkut abiyle, 'Halloldu o iş' dedi. Öldürsek öldürdük derdim, çünkü zaman aşımına girdi. Allah'a Kur'an'a yemin olsun böyle oldu."

DW / EC, HS

© Deutsche Welle Türkçe

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