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TRT İstanbul Radyosunun "Gece"si

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2019 11:21 | Son Güncelleme

Radyonun Harbiye'deki binasında doğum yapınca fark edilen, yapımcı Çiğdem Işık tarafından sahiplenilen ve "Gece" ismi verilen kedi, kurumun neşesi oldu - Radyoyu evi olarak benimseyen, canlı yayınlara giren, konserlere katılan, haber biriminde kameraman ve muhabirlerle sabahlayan "Gece", sosyal medya hesaplarıyla da tanınır hale geldi - Radyo Yapımcısı Çiğdem Işık: - "Her sabah geliyoruz, Gece bizi kapıda bekliyor oluyor. Birlikte güne başlıyoruz" - "Hiç kimse ona yasak getirmediği için her istediği odaya gidiyor. Bir program müdürünün odasında buluyorsunuz, bir eğitim kültür yayınları müdürünün yanında. Bazen TRT FM'in stüdyosunda buluyorsunuz" - TRT İstanbul Radyosu Sosyal Medya Sorumlusu Nuray Soydan: - "Sosyal medya hesaplarıyla bir hayvanın kuruma, bulunduğu yere zarar değil ne kadar yarar getireceğini ya da orayı ne kadar renklendireceğini göstermek istedik biraz da" - "Şehir içinden ya da şehir dışından gelen konuklarımızın ilk sorduklarından biri Gece oluyor. Sosyal medyadan görüp Gece ile tanışmak isteyenler var. Hepimizden daha popüler"

İSTANBUL (AA) - SEVİL ÇELİK - TRT İstanbul Radyosunun binasında doğum yapınca fark edilen, Radyo Yapımcısı Çiğdem Işık tarafından sahiplenilen ve "Gece" adı verilen kedi, kurumun neşe kaynağı oldu.

Radyoyu evi olarak benimseyen, canlı yayınlara giren, konserlere katılan, haber biriminde kameraman ve muhabirlerle sabahlayan Gece, sosyal medya hesaplarıyla da tanınır hale geldi.

TRT İstanbul Müdürlüğü binasının her katında istediği gibi dolaşabilen, uykusu geldiğinde yatağında uyuyan, kendisine özel hazırlanmış masası bile bulunan Gece, sosyal medyada da popülaritesini her geçen gün arttırıyor.

Radyo Yapımcısı Çiğdem Işık, AA muhabirine Gece ile tanışmalarını ve onun kendilerine ve kuruma kattıklarını anlattı.

Işık, bir kedinin radyoya girip kazan dairesinde doğum yaptığını temizlik görevlilerinin kendilerine haber verdiğini, aşağı indiklerinde, anne kedi ve iki bebeğini bulduklarını söyledi.

Bebeklere biraz büyüyene kadar baktıklarını daha sonra da sahiplendirdiklerini belirten Işık, şöyle konuştu:

"Gece, 2017'den bu yana bizimle yaşıyor. Canlı yayınlara giriyor, konserlere katılıyor. Seyircileri karşılıyor kapıda, törenlerde herkesten önde duruyor. Her sabah geliyoruz Gece bizi kapıda bekliyor oluyor. Birlikte güne başlıyoruz. Haberler birimine gidip muhabir ve kameraman arkadaşlarla sabahlıyor, nöbet tutuyor. Bazen canlı yayınlarda girip sanatçılarla birlikte program boyunca içeride kalıyor. Hiç kimse ona yasak getirmediği için her istediği odaya gidiyor. Bir program müdürünün odasında buluyorsunuz, bir eğitim kültür yayınları müdürünün yanında. Bazen TRT FM'in stüdyosunda buluyorsunuz."

Işık, Gece'nin çok sevimli bir kedi olduğu için herkese kendini sevdirdiğini, herkesin gözdesi olduğunu ifade etti.

- Cihat Aşkın konseri sosyal medyanın yolunu açtı

Çiğdem Işık, kurumdan bir arkadaşlarının kendisine bir görüntü gönderdiğini, bu görüntünün ardından Gece için sosyal medya hesabı açmaya karar verdiklerini dile getirdi.

Görüntüde, Gece'nin büyük stüdyodaki Cihat Aşkın'ın konserini izlediğini gördüklerini aktaran Işık, şöyle devam etti:

"Seyircilerin arasına oturmuş, konser boyunca en ön sırada yerde. Hiç kalkmadan yerde yatmış ve konseri izlemiş. Konser bittiğinde sanatçılar selam veriyor, seyirciler de ayağa kalkıyor ve salondan ayrılıyor. Gece de kalkıp salondan ayrılıyor. Bu görüntüden sonra çok renkli bir kedi olduğu için onun için sosyal medya hesabı açmaya karar verdik. Sonradan da Cihat Aşkın en sıkı takipçisi oldu. Müziği seviyor sanırım o yüzden burada çok mutlu. Canlı yayına girip enstrümanların yanına yatıyor. Mikrofonun önünde program boyunca kıpırdamadan kalıyor. Sanatçı arkadaşlarımız prova yaparken Gece'nin kulağına şarkı söylüyor, o da dinliyor."

Gece'nin Harbiye Açık Hava Tiyatrosundaki konserleri de takip ettiğini dile getiren Işık, "Konserlerin hiçbirini kaçırmıyordu. Mutlaka her akşam konsere gidiyor, konseri dinliyor ve dönüyordu. Bu arada onu görenler, boynunda tasma ve telefon numarası olduğu için panik oluyordu ve 00.00, 01.00'de telefonum sürekli çalıyordu. Ben de arayanlara 'Bırakın, o yuvasına döner.' diyordum ve her konser sonrasında dönüyordu." diye konuştu.

- "Kimse yadırgamıyor"

TRT İstanbul Radyosu Sosyal Medya Sorumlusu Nuray Soydan ise kurumun geçmişinde bu yana hep kedilere ev sahipliği yaptığını, "Cevriye" adını verdikleri bir kedilerinin de birinci katta yaşadığını ifade etti.

Kurum çok kedisever olduğu için içeride bir kedi olmasını kimsenin yadırgamadığını, "Aa içeri bir kedi girmiş." gibi bir tepki olmadığını aktaran Soydan, şunları anlattı:

"Burası bizim çalışma mekanımız ama onun evi. Herkes burada bir kedinin olmasına çok alışık. Biz Gece'yle çok eğleniyoruz, onun burada çok renkli bir hayatı var. Çünkü burası radyo ve 24 saat yaşayan bir yer. Madem onunla bu kadar eğleniyoruz, bunu herkes görsün istedik. Bir hayvanın kuruma, bulunduğu yere zarar değil ne kadar yarar getireceğini ya da orayı ne kadar renklendireceğini göstermek istedik biraz da. Gece ile burası daha renkli ve keyifli."

Soydan, Gece'nin ağırlıklı olarak kendi odalarında kaldığını ve kendilerinden çok onun ziyaretçisi olduğunu söyledi.

Gece'yi birkaç gün görmeyenlerin kapılarını çaldığını ifade eden Soydan, şöyle devam etti:

"Sosyal medyadaki hesaplarından sonra herkes burada bir kedinin yaşadığını duymaya başladı. Bize şehir içinden ya da dışından gelen konuklarımızın ilk sorduklarından biri Gece oluyor. Sosyal medyadan görüp Gece ile tanışmak isteyenler var. Hepimizden daha popüler. 'radyonungecesi' Instagram ya da Gece_TRT Facebook hesabından bize mesaj yazıp 'Acaba oraya gelip Gece'yle tanışabilir miyiz?' diyenler oluyor. Her gelen onu tanımak istiyor. Sanatçı konuklarımızdan tanıtımları ve konserleri için Gece'ye davetiye gönderenler var. Bazı konuklarımız Gece ile fotoğraf çektiriyor. Onu da sosyal medyadan yayınlıyoruz. Bazen nerede ne olduğunu bizden daha iyi bildiğini düşünüyoruz. Hangi stüdyoda ne çekim var, kim gelmiş, kim gitmiş hepsinden haberdar. Mutlaka gelen konuklarımızı gider ziyaret eder, hoş geldin der."

Soydan, her kurumda kedi ya da evcil bir hayvan bulunmasını arzu ettiklerini sözlerine ekledi.

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