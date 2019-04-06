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TRT, İstanbul ve Ankara'da sayımı süren oylar için YSK'ya 'canlı yayın' başvurusunda bulundu (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 21:50 | Son Güncelleme

TRT'NİN 'CANLI YAYIN' TALEBİNE YSK'DAN KISMEN ONAY Yüksek Seçim Kurulu (YSK), TRT'nin 'canlı yayın' talebini reddederek, oy sayım noktalarında görüntü alınmasına izin verdi.

TRT'NİN 'CANLI YAYIN' TALEBİNE YSK'DAN KISMEN ONAY
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), TRT'nin 'canlı yayın' talebini reddederek, oy sayım noktalarında görüntü alınmasına izin verdi. YSK tarafından alınan kararda, şunlar kaydedildi:
"Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından Kurulumuz Başkanlığına gönderilen 05/04/2019 tarihli, E 99633 sayılı yazıda; 31 Mart 2019 Pazar günü partiler tarafından yapılan itirazlar üzerine il ve ilçe seçim kurulunca yapılan oy sayım işlemleri hakkında kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi bakımından yeniden sayım işlemlerinin sayımları yapıldığı İstanbul ve Ankara'da bulunan sandık sayımlarının televizyon kanallarından ve sosyal medya hesaplarından canlı yayınla kamuoyuna aktarılması için izin istenilmiş olmakla, konu incelenerek, gereği görüşülüp düşünüldü."
'HABER AMAÇLI GÖRÜNTÜ ALINMASI İÇİN TRT'YE İZİN VERİLMESİNE KARAR VERİLMESİ GEREKMİŞTİR'
Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:
"İstem; 31 Mart 2019 Pazar günü yapılan olan Mahalli İdareler Genel Seçimini esas olmak üzere İstanbul ve Ankara'da bulunan sandıklarda yapılacak oy sayımlarının televizyon kanallarından ve sosyal medya hesaplarından canlı yayın ve haber yapmak için izin verilmesine ilişkindir. Kurulumuzca yapılan değerlendirmeler neticesinde; 31 Mart 2019 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimine esas olmak üzere İstanbul ve Ankara'da yapılacak olan sayım işlemlerini engellememek kaydıyla kısa süreli ve haber amaçlı görüntü alınması için TRT'ye izin verilmesine karar verilmesi gerekmiştir."

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