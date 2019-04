TRT İzmir Radyosu Türk Polisini unutmadı

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, vatandaşların huzuru ve memnuniyeti için çalışan polislerimizin eşlerine ve çocuklarına gösterdikleri fedakârlık için teşekkür etti. Uzunkaya, ’’Türk Polis Teşkilatı mensuplarımızın vatandaşlarımızın her zaman yanında ve kendinden biri olduğunu hissettiren anlayışı hiçbir zaman kaybetmemelerini istiyorum. Teşkilatımın görünmez kahramanları olan mensuplarımın her zaman arkasında olan, kendi sorunlarını vatandaşlarımın sorundan daha geri planda bırakarak, eşlerine dertlerini taleplerini anlatmakta fırsat bulamayan ailelerine teşekkür ediyorum. Aynı anlayışı 41 yıldan beri devam ettiren kendi eşim olmak üzere tüm emniyet mensuplarımın eşlerine çocuklarına göstermiş oldukları bu fedakârlık nedeniyle içtenlikle şükranlarımı sunuyorum." dedi.

"Her daim gurur ve onur duydum"

Gönül Bağı programı üzerinden halka seslenen Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, "Bedenen ve gönüllen meslek hayatı boyunca vatandaşla gönül bağı olan bir teşkilatın mensuplarının temsilcisi ve genel müdürü olarak tüm vatandaşlarımıza şunu ifade edebilirim. Ben 40 yılı aşkın süredir halkımızın hizmetinde olmaktan huzur güvenliği için çalışmaktan her daim gurur ve onur duydum. Görev esansında da ben her zaman halkımızın teveccühlerini desteğini sevgisini gördüm. Tüm mensuplarımızın gayreti ve dileğinin bu olduğunu bilmenizi istiyorum.’’ diye konuştu

"Bizi unutmadılar"

İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, ’’Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna İzmir Radyosuna TRT Müzik ‘Gönül Bağı’ programına çok teşekkür ediyorum. Bizi unutmadılar. Teşkilatımız çok keyifle katıldılar, dinlediler ben de çok mutlu oldum. TRT her yıl olduğu gibi bu yılda duyarlılığını gösterdi ve katkı sağladı.’’ diye konuştu.