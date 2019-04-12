TRT İzmir Radyosu Türk Polisini unutmadı

Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü İzmir’de konserlerle kutlandı. TRT Müzik ile TRT Türkü’den canlı yayınlanan ‘Gönül Bağı’ programının konukları bu kez İzmir Emniyet Müdürlüğü çalışanları ve yakınlarıydı.

TRT İzmir Radyosu sanatçılarının verdiği konserde emniyet çalışanları Türk Halk Müziğinin birbirinden güzel türküleriyle keyifli bir akşam geçirdi. TRT İzmir Radyosu tarafından Emniyet Teşkilatının kuruluş yıl dönümü için özel bestelenen ‘’Askerimiz, Polisimiz Millet İçin Var’’ türküsünün sözleri Fikret Dikmen, bestesi Asilhan Doğan tarafından yazıldı. Ayrıca Türk Polis Teşkilatı için özel hazırlanan klip salonda duygulu anlar yaşattı.Türk polisinin çalışma alanlarından oluşturulan klip, ardından Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya’nın teşkilata ve Türk halkına mesajı yayınlandı.

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, vatandaşların huzuru ve memnuniyeti için çalışan polislerimizin eşlerine ve çocuklarına gösterdikleri fedakârlık için teşekkür etti. Uzunkaya, ’’Türk Polis Teşkilatı mensuplarımızın vatandaşlarımızın her zaman yanında ve kendinden biri olduğunu hissettiren anlayışı hiçbir zaman kaybetmemelerini istiyorum. Teşkilatımın görünmez kahramanları olan mensuplarımın her zaman arkasında olan, kendi sorunlarını vatandaşlarımın sorundan daha geri planda bırakarak, eşlerine dertlerini taleplerini anlatmakta fırsat bulamayan ailelerine teşekkür ediyorum. Aynı anlayışı 41 yıldan beri devam ettiren kendi eşim olmak üzere tüm emniyet mensuplarımın eşlerine çocuklarına göstermiş oldukları bu fedakârlık nedeniyle içtenlikle şükranlarımı sunuyorum." dedi.