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TRT, kütüphanenin en eğlenceli halini sesli kitap özelliğiyle kullanıma açtı

23.04.2021 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin en kapsamlı dijital çocuk kütüphanesi olması hedeflenen ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda kullanıma açılan “TRT Çocuk Kitaplık”, bugün itibarıyla tüm uygulama mağazalarından ücretsiz olarak indirilebilecek. Uygulama, eğlenceli ve eğitici kitapları ve sürprizlerle dolu interaktif içerikleriyle çocuklara benzersiz bir sesli kitap deneyimi sunacak.

Dijital platformlarda yenilikçi projeler üretmeyi sürdüren TRT Çocuk, ülkemizdeki çocuk edebiyatını daha geniş kitlelere ulaştırmaya yönelik yeni bir adım attı. Mobil uygulama ve oyunları 70 milyon indirilmeye sahip olan kanal, bu uygulamaları arasına “TRT Çocuk Kitaplık”ı da ekledi.

'KÜTÜPHANENİN EN EĞLENCELİ HALİ'

Türkiye’nin seçkin yayınevlerine ait en sevilen çocuk kitapları, ücretsiz ve reklamsız olarak “TRT Çocuk Kitaplık”ta bir araya getirildi. Psikologlar, pedagoglar ve çocuk gelişim uzmanları tarafından okul öncesi ve ilkokul dönemindeki çocuklar için detaylı bir değerlendirme sürecinden geçirilen kitaplar, cep telefonu ve tablet üzerinden çevrimdışı okunabilme ve dinlenebilme özelliklerine sahip olacak.

Kitaplar, interaktif oyun ve aktivitelerle desteklenerek çocuklar için daha ilgi çekici bir hale getirildi. Uygulamadaki kişisel kütüphane özelliği sayesinde minik okurlara kendi kitaplıklarını düzenleme fırsatı sunuluyor. Çocukların hayal gücünü, görsel, işitsel, bilişsel ve duygusal gelişimlerini destekleyen birbirinden renkli kitapların yer aldığı uygulamada, TRT Çocuk kahramanlarının lisanslı kitapları da bulunuyor.

“TRT Çocuk Kitaplık”, çocukların okuma alışkanlığına katkı sunarken aileleriyle birlikte kaliteli, eğlenceli ve eğitici zaman geçirebilmelerini hedefliyor. “TRT Çocuk Kitaplık” uygulamasında ebeveynler, çocuklara uygun profiller oluşturulabiliyor. Böylece çocukların hangi kitapları, kaç sayfa, ne kadar sürede okuduğu ve kitap sonunda yer alan aktivite sorularıyla kitabı ne kadar anladığı takip edilebiliyor.

Çocukların hayal dünyalarını zenginleştirmeyi hedefleyen “TRT Çocuk Kitaplık” uygulaması, sesli kitap seçeneğiyle farkı bir deneyim sunacak. Uygulama, bugünden itibaren Android ve iOS marketlerden tüm akıllı telefon ve tabletlere ücretsiz olarak indirilebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
TRT Çocuk
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