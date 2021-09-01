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TRT maç sonu 'İzmir Marşı' coşkusunu yayınlamadı, olay oldu! Peş peşe tepkiler

01.09.2021 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa Voleybol Şampiyonasında Polonya'yı 3-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Milli takımın maçın ardından İzmir Marşı ile zafer sevincini yaşadığı anların TRT'de yayınlanmaması gündem oldu.

TRT maç sonu 'İzmir Marşı' coşkusunu yayınlamadı, olay oldu! Peş peşe tepkiler

CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı çeyrek finalde Polonya ile Bulgaristan'ın Filibe kentinde oynanan maçta karşılaştı.

"Filenin Sultanları", ilk seti 25-18, ikinci seti 25-14, üçüncü seti 25-23 aldı. Polonya'yı eleyerek şampiyonanın yarı finaline yükseldi.

İZMİR MARŞI'YLA KUTLAMA

A Milli Kadın Voleybol Takımı galibiyeti İzmir Marşı eşliğinde kutladı.

TRT İZMİR MARŞI'YLA YAPILAN KUTLAMAYI GÖSTERMEDİ

Stadyumdaki taraftarların ve sporcuların İzmir Marşı eşliğindeki sevinç gösterileri ise TRT tarafından yayına verilmedi.

CHP VE İYİ PARTİLİ VEKİLLERDEN TRT'YE TEPKİ

O anların yayına verilememesinin bilinçli şekilde yapıldığını iddia eden bazı siyasi isimler ve sosyal medya kullanıcıları TRT'ye tepki gösterdi.

Türkiye 3-0 Polonya (Maç sonucu)Türkiye 3-0 Polonya (Maç sonucu)

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AYTUN ÇIRAY: BU İHANETİNİZİN HESABINI SORMAYAN NAMERTTİR

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray: Filenin Sultanları maçın ardından İzmir Marşı ile yarı finale yükselme coşkusu yaşadı. TRT ise bu milli ve vatani heyecanı yayında olduğu halde ekrana vermedi. Bu ihanetlerinizin hesabını sormayan namerttir. Milliymişler. Hadi oradan dinbazlar!

AYTUN

BAHADIR ERDEM: UTANMAZLAR

İYİ Parti Adalet ve Hukuk Politikaları Başkanı Bahadır Erdem: Mustafa Kemal Paşa’dan korkan bir devlet televizyonu TRT. Kendi milletinin kurucusunu sansürleyen utanmazlar.

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TUNCAY ÖZKAN: TALİBAN'A YER VAR, ATATÜRK'E YOK

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan: TRT’de Öcalan’a yer var, Taliban’a yer var, Atatürk’e yok.

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FATİH ALTAYLI: NE MUTLU Kİ BAŞARAMADINIZ

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı da söz konusu olayı köşesine taşıdı.

Altaylı "Maç sonunda kızlar çok sevinmişler ve sevinçlerini 'İzmir Marşı' ile dile getirmiş, sahanın ortasında 'Yaşa Mustafa Kemal Paşa' diye haykırmışlardı. Belli ki, hoşa gitmeyen buydu." ifadelerine yer verdi.

Altaylı yazısının devamında "Ne mutlu ki başaramadınız, siz yok saydıkça o büyümüş herkesin gönlünde" diye yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
TRT 1 Polonya Avrupa Voleybol Şampiyonası
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
TRT kapatılmalıdır. Bütün masraflarını halktan alan bir kurum Atatürk'ü , İzmir Marşı'nı sansürlüyorsa yazıklar olsun!...

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