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TRT'nin hafızı Mustafa Özyılmaz sosyal medyada olay oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.05.2018 11:20 | Son Güncelleme

TRT ekranlarında yayınlanan 'Ramazan Sevinci' programında atletik vücudu ve bakımlı görüntüsüyle dikkat çeken Mustafa Özyılmaz'ın şekilli kaşları sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

TRT'nin hafızı Mustafa Özyılmaz sosyal medyada olay oldu

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Ramazan Sevinci programında Kur'an-ı Kerim okuyan Mustafa Özyılmaz'ın kaşları sosyal medyada olay oldu.

ELEŞTİREN DE OLDU BEĞENEN DE

Ramazan Sevinci programında Kur'an-ı Kerim okuyan Mustafa Özyılmaz'ın kaşları sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. Atletik vücudu ve bakımlı görüntüsüyle dikkat çeken Mustafa Özyılmaz'ın şekilli kaşları sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

Bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirilirken bazı kullanıcılar tarafından ise beğenildi.

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Mustafa Özyılmaz, TRT'de düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında birinci olmuştu. 34 yaşındaki hafız Mustafa Özyılmaz'ın, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünden mezun olduğu öğrenildi.

MISIR'DA EĞİTİM ALDI

Üniversitede okuduğu yıllarda Diyanet İşlerinde kadrolu olarak görev alan Mustafa Özyılmaz, kendi gelişimine yön vermek amacıyla Mısır'a gitti. Mısır'a gitmesi sebebiyle Diyanetteki görevinden istifa etmek zorunda kaldı. Burada kaldığı sürede dünyanın en iyi hocaları arasında gösterilen Ahmed Mustafa Kamil 'den "Kıraat ve Makam" eğitimi aldı.

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SOSYAL MEDYAYI AKTİF KULLANIYOR

Üsküdar Musiki Cemiyetinde müzik ve şan dersi alan Mustafa Özyılmaz, eğitim hayatını özel bir üniversitenin İlahiyat Fakültesi'nde Kuran-ı Kerim alanında yüksek lisans yaparak tamamlamış. Genç hafız sosyal medya uygulaması Instagram'ın da aktif kullanıcılarından biri.

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TRT Mustafa Özyılmaz

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