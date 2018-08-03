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TRT’nin Kuran yarışması çalıntı mı?

DİZİ HABERLERİ  | 03.08.2018 09:52 | Son Güncelleme

TRT'de yayınlanan Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma yarışması fikrinin çalıntı olduğu iddia edildi...

TRT’nin Kuran yarışması çalıntı mı?

TRT'de yayınlanan Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma yarışması fikrinin çalıntı olduğu iddia edildi.

Ataşehir İlçe Müftülüğüne bağlı Yeni Sahram Merkez Camiinde görev yapan müezzin Bahattin Duran, proje sahibinin kendisi olduğunu belirterek, projesinin çalındığını ileri sürdü.

Duran, projeyi ilk önce Diyanet'e ve TRT'ye kendisinin sunduğunu ancak olumsuz dönüş aldığını ifade etti.

Kuran-ı Kerim’i Güzel Okuma yarışmasında jüri üyesi olan Halil Necipoğlu’na projeyi anlattığını ifade eden Duran, diğer jüri üyeleri; Mehmet Ali Sarı, Osman Eğin ve Osman Şahin ile beraber projesinin böylece kendisinden çalındığını iddia etti.

TRT'deki program ilk olarak 25 Haziran 2017’de ekranlara gelirken, Duran, 30.12.2010 tarihinde, "Kuran Bahçesi Programı" isimli projesini Semerkand TV'ye mail olarak attığını belirterek, proje fikrinin ilk olarak 8 yıl önce çıktığını ifade etti.

İşte 2010 yılında atılan o mail:

semerkand1(1)

Duran, projesinin kendisine ait olduğuna dair elinde bir kanıt olmasını istediğinden dolayı, 2016 yılında projesini kendisine mail olarak da gönderdi.

İşte 2016 yılında atılan o mail:

20161(1)

İşte "Bülbül Sesler Bahçesi"nin içeriği:

mail Resim 2016 Yılı TV Bülbül Sesler Bahçesi

NOTERDEN ONAYLATTI

Duran, 4 ocak 2017 yılında ise projesini noterde onaylatırken, şu ifadelere yer veriyor:

"Ekte sunmuş olduğum 1 sayfadan ibaret ‘Bu ses’ isimli yarışma programının, projesinin tarafıma ait olduğunu ve hiçbir yerden esinlenmeden, kopya edilmeden yazıldığını, başkaları tarafından izin alınmadan çoğaltılıp kullanılamayacağını beyan ederim”

İşte o noter evrakları:

noter2

noter1

İHTARNAME VE DAVA

Duran projesinin çalındığını iddia ederek, TRT Genel Müdürlüğü'ne konuyla ilgili olarak bir ihtarname gönderirken, "Eserim, kopyalanmak suretiyle haksız olarak kullanılmaktadır" diye belirtti.

Duran, ihtarnamede şu ifadelere yer verdi:

“Yaptığınız kurum ile daha önce hazırlamış olduğum aynı formattaki yarışma programı üzerinde görüşmeler ve değerlendirmeler yapmıştık. Maliyet hesabından dolayı yapılamayacağı sonucu tarafıma iletilmişti.

Ancak hazırlamış olduğum eserimin bir kısmını kopyalamak suretiyle uygulanmaya konulduğunu öğrenmiş bulunmaktayım.

İlan ettiğiniz program, benim daha önce hazırlayıp, çalıştığınız kuruma sunduğum yarışmanın bir bölümüdür. Eserim, kopyalanmak suretiyle haksız olarak kullanılmaktadır. İşbu nedenle; hazırlayıp, çalıştığımız kuruma sunmuş bulunduğum eserimin kullanılmamasını, eserimin haksız kullanılmasını önlemek için adli, cezai yollara başvurmak zorunda kalacağımı, yasal haklarım mahfuz kalmak kaydıyla ihtaren ve ihbaren bildiririm.”

İşte o ihtarname:

ihtarname

(Oda TV)

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TRT kuran yarışması çalıntı

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