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TRT'nin Payitaht Abdülhamid dizisinden 'Charlie Hebdo' göndermesi: Dünyayı başınıza yıkarım

28.10.2020 20:24 | Son Güncelleme:
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TRT'nin Payitaht Abdülhamid dizisinden 'Charlie Hebdo' göndermesi: Dünyayı başınıza yıkarım

TRT'de yayınlanan Payitaht Abdülhamid dizisinin sosyal medya hesabı, Abdulhamid'in Fransız sefiri ile yaptığı konuşmayı tekrar paylaştı.

TRT'de yayınlanan Payitaht Abdülhamid dizisinin sosyal medya hesabı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan Charlie Hebdo karikatürünün ardından, 14. bölümde II. Abdülhamid Han'ın Fransız sefiri ile yaptığı konuşmayı tekrar paylaştı.

Fransa'nın bu skandal provokasyonundan sonra Abdüllhamid Han'ın konuşma sahnesi sosyal medyada en çok paylaşılan videolar arasına girdi.

CHARLİE HEBDO GÖNDERMESİ

Sahnede, Fransa'nın düzenlediği bir tiyatroya, peygambere hakaret edildiği gerekçesiyle karşı çıkan II. Abdülhamid, "O temsili durdurmazsanız dünyayı başınıza yıkarım" sözleri dikkat çekti.

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