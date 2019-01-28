TRT'nin yeni kanalı TRT Arabi ne zaman açılıyor?

TRT Arabi HD; Hotbird, Badr 4 ve Eutelsat 7 West A uyduları aracılığı ile Avrupa ve Ortadoğu ile Kuzey Afrika’daki izleyicilerine erişecek. Resmi olarak 1 Şubat tarihinde yayına geçecek TRT Arabi HD, Arapça hazırlanacak belgesel ve haberleri Arap dinleyicilerine ulaştırmaya devam edecek.
2017 yılında TRT World’ün lansmanı da dahil olmak üzere, hem Globecast hem de Türksat ile oldukça güçlü bir ilişkiye sahip olduklarını hatırlatan TRT Genel Müdür Yardımcısı Murat Akgüç, “Ortaklarımızın teknik uzmanlıklarına, müşteri hizmetlerine ve uydu operatörleri ile ilişkilerine güveniyoruz. Bu nedenle de TRT Arabi’nin HD yayınının hayata geçirilmesiyle genişlemeye devam eden işbirliğimiz çerçevesinde Türksat ve Globecast ile çalıştık. Her zaman olduğu gibi, işbirliğimizden büyük bir memnuniyet, izleyicilerimize ise HD yayın kalitesini ulaştırmaktan dolayı büyük bir heyecan yaşadığımızı belirtmek isterim,” dedi.
Türkiye’nin ilk ve tek uydu operatörü Türksat’ın Genel Müdürü Cenk Şen mevcut işbirliğine dair şu açıklamayı yaptı. “Türkiye’nin ilk ve tek uluslararası uydu operatörü Türksat, Globecast aracılığı ile TRT Arabi HD’nin yayına başlamasında önemli bir görev üstlenmiştir. Bu anlaşma ile TRT Arapça bölgesel olarak konumunu güçlendirerek kültürümüzü ve coğrafyamızı paylaştığımız ülkelerde Türkiye’nin yerel sesi olacaktır. Türksat olarak tecrübemizi paylaşma imkânı bulduğumuz bu anlaşmanın hem TRT Arabi’ye hem de Türkiye’ye fayda sağladığı için gurur duyuyoruz.”
TRT Arabi’nin HD yayına başlama sürecine oldukça yakından dahil olmanın harika bir tecrübe olduğunu belirten Globecast Ortadoğu Genel Müdürü Giorgio Giacomini, “HD yayını ile TRT Arabi’nin çekiciliğinin önemli ölçüde zenginleşeceğine inanıyoruz. Mükemmel bir takım çalışması ile süreci hayata geçirdik. Globecast olarak TRT ile ilişkimizin artarak sürmesini sabırsızlıkla bekliyoruz,” dedi.
TRT Arabi HD için alım parametreleri:
TRT Arabi Hakkında
2010 yılında kurulan bir haber ve kültür kanalı olan TRT Arabi, günün 24 saati Arapça dilde yayın yapıyor. TRT Arabi, tarih, yurt içi ve yurt dışı politikalar, ekonomik gelişmeler ve Türkiye tarihi ile ilgili programlarla Türkiye’nin Arap dünyası ile olan kültürel bağlarını güçlendirmeyi amaçlıyor. TRT Arabi, prestijli kanallarda deneyime sahip ekran yüzlerini birleştirerek ve özellikle gelişen teknolojiyi yakalayarak, sosyal medya ve internet üzerinden yayın yapan canlı TV kanalları arasında yer alıyor.
Website: www.TrtArabi.com
Twitter: https://twitter.com/TrtArabi
Facebook: https://www.facebook.com/TRTArabi/
Instagram: https://www.instagram.com/TrtArabi
Youtube: https://www.youtube.com/TrtArabi
Türksat Hakkında
Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş., Türksat uyduları ve diğer uydular üzerinden her türlü uydu haberleşmesini gerçekleştiren Dünya’nın önde gelen uydu operatörlerinden biridir. Ulusal egemenlik kapsamındaki uydu yörünge pozisyonlarının haklarına, yönetimine ve işletme yetkisine sahip olan Türksat, ulusal ve uluslararası uydu operatörlerine ait uydular üzerinden haberleşme altyapısını kurma, işletme ve ticarî faaliyette bulunma görevlerini yerine getirir. Türksat, sahip olduğu uydular üzerinden Asya ve Afrika’ya uzanan geniş bir coğrafyada telekomünikasyon hizmetleri sunar. Uydular üzerinden sağladığı doğrudan TV yayınları, kırsal alan telefon haberleşmesi, acil durum haberleşmesi, uluslararası telefon haberleşmesi ve kurumsal ağ hizmetlerinin yanı sıra Türksat, sahip olduğu kablo platformu üzerinden yurtiçi abonelerine sayısal kablo TV ve geniş bant Internet hizmeti verir.
Globecast Hakkında
Globecast, kullanıcılarına içerik yönetimi olanağı sağlayan ve yer-zaman-yöntem fark etmeksizin içeriği onlarla buluşturan bir yayıncıdır. Şirket, dünya çapında çevik ve kesintisiz içerik toplama, yönetim ve dağıtım hizmetleri sunmaktadır ve müşteri odaklı yeni hizmetler oluşturmak için sürekli olarak yeni teknolojilere yatırım yapmaktadır. Globecast, içerik katkısı ve dağıtımı için bir numaralı global hibrit fiber ve uydu ağı yaratmıştır. Ayrıca, 130'dan fazla ağa içerik alma, toplama ve dağıtım (CAAD) hizmetleri vermektedir
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