TRT'nin yeni kanalı TRT Arabi ne zaman açılıyor?

TRT Arabi HD; Hotbird, Badr 4 ve Eutelsat 7 West A uyduları aracılığı ile Avrupa ve Ortadoğu ile Kuzey Afrika’daki izleyicilerine erişecek. Resmi olarak 1 Şubat tarihinde yayına geçecek TRT Arabi HD, Arapça hazırlanacak belgesel ve haberleri Arap dinleyicilerine ulaştırmaya devam edecek.

2017 yılında TRT World’ün lansmanı da dahil olmak üzere, hem Globecast hem de Türksat ile oldukça güçlü bir ilişkiye sahip olduklarını hatırlatan TRT Genel Müdür Yardımcısı Murat Akgüç, “Ortaklarımızın teknik uzmanlıklarına, müşteri hizmetlerine ve uydu operatörleri ile ilişkilerine güveniyoruz. Bu nedenle de TRT Arabi’nin HD yayınının hayata geçirilmesiyle genişlemeye devam eden işbirliğimiz çerçevesinde Türksat ve Globecast ile çalıştık. Her zaman olduğu gibi, işbirliğimizden büyük bir memnuniyet, izleyicilerimize ise HD yayın kalitesini ulaştırmaktan dolayı büyük bir heyecan yaşadığımızı belirtmek isterim,” dedi.

Türkiye’nin ilk ve tek uydu operatörü Türksat’ın Genel Müdürü Cenk Şen mevcut işbirliğine dair şu açıklamayı yaptı. “Türkiye’nin ilk ve tek uluslararası uydu operatörü Türksat, Globecast aracılığı ile TRT Arabi HD’nin yayına başlamasında önemli bir görev üstlenmiştir. Bu anlaşma ile TRT Arapça bölgesel olarak konumunu güçlendirerek kültürümüzü ve coğrafyamızı paylaştığımız ülkelerde Türkiye’nin yerel sesi olacaktır. Türksat olarak tecrübemizi paylaşma imkânı bulduğumuz bu anlaşmanın hem TRT Arabi’ye hem de Türkiye’ye fayda sağladığı için gurur duyuyoruz.”