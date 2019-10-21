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"TRT olarak küresel vicdanın sesi olduk"

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 12:50 | Son Güncelleme

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren: - "Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla birlikte TRT World Forum'a katılım konusunda bazen çeşitli bahaneler göstererek bazen de doğrudan harekatı sebep göstererek katılmayacağını bildiren davetliler oldu. Bu davetlilerin, bizim taşıdığımız demokratik olgunluğu taşıyamadıklarını görmekten üzüntü duyuyoruz" - "TRT olarak küresel vicdanın sesi olduk. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da TRT, dünyanın neresinde olursa olsun mazlumun sesini, hakkı, hakikati, dünyada ve bilhassa bölgede olup bitenleri tüm gerçekleriyle uluslararası kamuoyuna duyurmaya devam edecektir"

İSTANBUL (AA) - TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, "Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla birlikte TRT World Forum'a katılım konusunda bazen çeşitli bahaneler göstererek bazen de doğrudan harekatı sebep göstererek katılmayacağını bildiren davetliler oldu. Bu davetlilerin, bizim taşıdığımız demokratik olgunluğu taşıyamadıklarını görmekten üzüntü duyuyoruz." dedi.

Eren, İstanbul Kongre Merkezi'nde "Küreselleşmenin Krizi: Riskler ve Fırsatlar" temasıyla düzenlenen TRT World Forum 2019'un açılışında, 2017'de, "Değişime İlham Olmak" başlığıyla, küresel sorunları merkeze alarak, TRT World Forum'un ilkini gerçekleştirdiklerini, dünyanın birçok farklı ülkesinden gelen alanında uzmanlarla oturumlar düzenlediklerini söyledi.

Geçen yıl da "Parçalanmış Bir Dünyada Barış ve Güvenliği" temasıyla düzenledikleri forumda 20'nin üzerinde açık ve kapalı oturum yapıldığını belirten İbrahim Eren, bu yıl ki "Küreselleşmenin Krizi: Riskler ve Fırsatlar" başlığı altında farklı salonlarda uzmanların katılımıyla 40'ın üzerinde oturum gerçekleştireceklerini ifade etti.

- "Fakat maalesef; güçlü yalanın, haklı gerçeğe galebe çaldığı bir çağdayız"

Bu 3 yıl içerisinde TRT World Forum'un, bölgesel ve küresel meselelerin tartışıldığı en seçkin uluslararası platformlardan biri haline geldiğine dikkati çeken Eren, şöyle konuştu:

"Yaptığımız her işte, 'insanı ve vicdanı merkeze alma' kaygımız hep ön planda oldu. Farklı sesleri bir araya getiren forumda da bu temel ilkemizi hep merkezde tuttuk. Haktan yana taraf olmak, doğrunun yanında durmak, insanlığın sancılarına çözüm aramak, mazlumun sesi olmak... Türkiye'nin bu insani yaklaşımı bize hep ilham oldu. Türkiye'nin ve dolayısıyla TRT'nin bu ali gönüllü tavrı, binlerce yıllık medeniyet ve değerler mirasımızdandır. Fakat maalesef; güçlü yalanın, haklı gerçeğe galebe çaldığı bir çağdayız. Yalan haber ve bilgi çarpıtmanın dünyanın sayılı medya kuruluşları tarafından bile sürekli yapıldığına şahit olmaktayız."

- "TRT olarak küresel vicdanın sesi olduk"

İbrahim Eren, TRT olarak, dünya kamuoyunun yanlış yönlendirildiği bu dönemde sadece ve sadece gerçeklere sadık kaldıklarını, bu nedenle de birçok zorlukla karşılaştıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla birlikte TRT World Forum'a katılım konusunda bazen çeşitli bahaneler göstererek bazen de doğrudan harekatı sebep göstererek katılmayacağını bildiren davetliler oldu. Bu davetlilerin, bizim taşıdığımız demokratik olgunluğu taşıyamadıklarını görmekten üzüntü duyuyoruz. Hakim egemen kültüre ait tek ve yanlı bir bakış açısının, küresel doğru olarak kabul edildiği ve kısık seslerin yok sayıldığı bu adaletsiz düzeni hiçbir zaman kabul etmedik.
Sayın Cumhurbaşkanımızdan aldığımız ilhamla 7,5 milyar insanın kaderini, 5 ülkenin kararına bırakan sisteme itiraz ettik. Bu adaletsiz sistemin kurbanlarına mikrofon uzattık, kendilerini anlatmaları için bir platform sağladık. TRT olarak küresel vicdanın sesi olduk. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da TRT dünyanın neresinde olursa olsun mazlumun sesini, hakkı, hakikati, dünyada ve bilhassa bölgede olup bitenleri tüm gerçekleriyle uluslararası kamuoyuna duyurmaya devam edecektir."

TRT World Forum'a emek veren TRT çalışanlarına ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a teşekkür eden Eren, "Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz bütün TRT World Forumları onurlandırarak bize destek ve ilham veren Sayın Cumhurbaşkanımıza da bilhassa şükranlarımı arz ediyorum." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
TRT Genel Müdürü İbrahim Eren TRT World Forum

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