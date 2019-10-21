Geçen yıl da "Parçalanmış Bir Dünyada Barış ve Güvenliği" temasıyla düzenledikleri forumda 20'nin üzerinde açık ve kapalı oturum yapıldığını belirten İbrahim Eren, bu yıl ki "Küreselleşmenin Krizi: Riskler ve Fırsatlar" başlığı altında farklı salonlarda uzmanların katılımıyla 40'ın üzerinde oturum gerçekleştireceklerini ifade etti.

İSTANBUL (AA) - TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, "Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla birlikte TRT World Forum'a katılım konusunda bazen çeşitli bahaneler göstererek bazen de doğrudan harekatı sebep göstererek katılmayacağını bildiren davetliler oldu. Bu davetlilerin, bizim taşıdığımız demokratik olgunluğu taşıyamadıklarını görmekten üzüntü duyuyoruz." dedi.

- "Fakat maalesef; güçlü yalanın, haklı gerçeğe galebe çaldığı bir çağdayız"

Bu 3 yıl içerisinde TRT World Forum'un, bölgesel ve küresel meselelerin tartışıldığı en seçkin uluslararası platformlardan biri haline geldiğine dikkati çeken Eren, şöyle konuştu:

"Yaptığımız her işte, 'insanı ve vicdanı merkeze alma' kaygımız hep ön planda oldu. Farklı sesleri bir araya getiren forumda da bu temel ilkemizi hep merkezde tuttuk. Haktan yana taraf olmak, doğrunun yanında durmak, insanlığın sancılarına çözüm aramak, mazlumun sesi olmak... Türkiye'nin bu insani yaklaşımı bize hep ilham oldu. Türkiye'nin ve dolayısıyla TRT'nin bu ali gönüllü tavrı, binlerce yıllık medeniyet ve değerler mirasımızdandır. Fakat maalesef; güçlü yalanın, haklı gerçeğe galebe çaldığı bir çağdayız. Yalan haber ve bilgi çarpıtmanın dünyanın sayılı medya kuruluşları tarafından bile sürekli yapıldığına şahit olmaktayız."

- "TRT olarak küresel vicdanın sesi olduk"

İbrahim Eren, TRT olarak, dünya kamuoyunun yanlış yönlendirildiği bu dönemde sadece ve sadece gerçeklere sadık kaldıklarını, bu nedenle de birçok zorlukla karşılaştıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti: