TRT pazar günleri yayınladığı kovboy filmi kuşağını (Western Kuşağı) kaldırdı!

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) her Pazar sabahı TRT 1 kanalından saat 09:55'te kovboy filmi yayınlama geleneğine son verdi.
1980'li yıllardan beri yayınlanan ve "Western Kuşağı" olarak bilinen saatte artık "Ev Sineması" kuşağı yayınlanacak. Bu kuşaktaki filmlerin tamamı TRT ve Kültür Bakanlığı destekli Türk filmlerinden oluşacak. Kuşağın ilk filmi de, önümüzdeki pazar günü yayınlanacak olan Ya Nasip Ya Kısmet olacak.
TRT, son olarak 19 Ağustos'ta John Wayne'in baştolünde oynadığı 1971 yapımı "Kin Tuzağı" filmini yayınlamıştı. Dün, yani 26 Ağustos Pazar günü kovboy filmi yayınlamayan TRT, bunun yerine "Beni Böyle Sev" dizisinin tekrarını ekranlara getirdi.
TRT'nin aldığı bu kararda, ABD Başkanı Trump'ın "Rahip Brunson" krizi olarak bilinen gerilim nedeniyle Türkiye'ye karşı başlattığı düşmanca tavırların ve direkt olarak Türk ekonomisini hedef almasının etkili olduğu iddia edildi.
TRT'ye sosyal medyadan söz konusu kovboy filmlerini yayınlamaması için büyük tepkiler gelmiş, konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi Tv yorumcusu Yüksel Aytuğ da Western Kuşağı'nı eleştiren bir okur mektubunu yayınlayarak "Kovboy filmlerinin bir misyonu vardı. Masumları düşmanlaştırıp öldürüyor ve sonra da kendilerini kahraman ilan ediyorlardı. Artık bu duruma son verilmelidir. TRT bu hassasiyeti göstermelidir" mesajını okurlarıyla paylaşmıştı.
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