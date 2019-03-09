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TRT sanatçıları "Bozlağın Altın Sesi" için sahne aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 22:58 | Son Güncelleme

Kırıkkale'de "Bozlağın Altın Sesi" Hacı Taşan'ı anma etkinlikleri kapsamında TRT sanatçıları konser verdi

Kırıkkale'de halk ozanı ve Türk Halk Müziği sanatçısı Hacı Taşan'ı anma etkinlikleri kapsamında TRT sanatçıları sahne aldı.

Kırıkkale Valiliği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce, 17 Ağustos Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen konserde, Gülşen Kutlu ve Nazlı Öksüz'ün de aralarında bulunduğu TRT sanatçıları, "Bozlağın Altın Sesi" Hacı Taşan'ın eserlerini seslendirdi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Halit Karakoç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kırıkkale'nin en önemli değerlerinden biri olan Hacı Taşan'ı vefatının 36. yılında anmak için böyle etkinlik düzenlediklerini söyledi.

TRT arşivlerine kazandırdığı pek çok eseri bulunan ve abdallık geleneğinin öncü isimlerinden "Bozlağın Altın Sesi" Hacı Taşan'ın bir hafta boyunca etkinliklerle anılacağını ifade eden Karakoç, emeği geçenlere teşekkür etti.

Gecenin sonunda TRT sanatçıları, seyirciler tarafından uzun süre alkışlandı.

Yoğun ilgi gösterilen konsere, Vali Yunus Sezer ve eşi Canan Sezer, MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen de katıldı.

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