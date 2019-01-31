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TRT sanatçıları Bursa'da kanser hastaları için sahne aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 02:54 | Son Güncelleme

TRT sanatçıları Bursa'da kanser hastaları için sahne aldı

Bursa'da Uludağ Onkoloji Derneği (ONKO-DAY) yararına düzenlenen sosyal sorumluluk konserinde TRT sanatçıları sahne aldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Bursa Kütahyalılar Derneğince, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konsere sağlık çalışanları, kanser hastaları ve yakınlarıyla Bursalı yardımseverler yoğun ilgi gösterdi.

Konserde TRT sanatçıları Ayşe Ekiz, Nusret Yılmaz ve Esra İçöz, kanser hastaları için sahneye çıktı.

TRT sanatçılarına Fahri Dibekoğlu yönetimindeki Bursa Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Türk Sanat Müziği Korosu eşlik etti.

Yöresel kıyafetleri ve müzikleriyle sahne alan Kütahya Halk Oyunları ekibi de izleyicilerin beğenisini kazandı.

Gecenin sonunda çiçek takdim edilen TRT sanatçıları, seyirciler tarafından uzun süre alkışlandı.

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Ayşe Ekiz Esra İçöz Kütahyalılar Kültür ve Dayanışma Derneği Uludağ Onkoloji Dayanışma Derneği (ONKO-DAY)

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