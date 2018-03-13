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TRT sanatçısı Nihat Doğu vefat etti

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 13.03.2018 12:20 | Son Güncelleme

Türk sanat müziği sanatçısı Onur Akay, 88 yaşındaki TRT'nin usta kemençe sanatçısı Nihat Doğu'nun vefat ettiğini duyurdu.

TRT sanatçısı Nihat Doğu vefat etti

Instagram hesabından acı haberi paylaşan sanatçı Onur Akay, 42 sene TRT'de ve ünlü isimlerle sahnelerde çalışan usta kemençe sanatçısı Nihat Doğu'nun, vefat ettiğini duyurdu.

Onur Akay, "Müzeyyen Senar'dan Behiye Aksoy'a, Zeki Müren'den Bülent Ersoy'a kadar değerli sanatçılarımıza uzun yıllar sahnelerde eşlik eden dev çınar, klasik kemençenin usta sanatçısı Nihat Doğu'yu kaybettik. Mart başında yoğun bakıma alınan sanatçımızın kalbinden rahatsız olduğunu ve ciğerlerinin su topladığını duymuştuk. Klasik Kemençeyi ağlatan ve üç teli ile hayatımıza dokunan değerli sanatçımızın mekânı cennet olsun. Fotoğrafta Selahattin Erköse, Bülent Ersoy ve Nihat Doğu bir arada." ifadelerini kullanarak, Nihat Doğu'nun Bülent Ersoy'la çekilmiş fotoğrafını da paylaştı.

NİHAT DOĞU KİMDİR?

42 yıl TRT'de çalıştıktan sonra emekli olan Nihat Doğu, 1930 yılında Kuşadası'nda dünyaya geldi. Çocukluk yıllarında ilgi duyduğu Türk müziğini, taş plaklardan ve radyodan dinleyerek profesyonel müzik hayatına atıldı. Değerli kemençe üstatları Aleko Bacanos ve Kemal Niyazi Seyhun'un öğrencisi oldu. Musiki tarihimizin son 60 yılında müzik toplantılarında, Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde, İstanbul Klasik Türk Müziği Korosu'nda, TRT İstanbul ve İzmir radyolarında bulundu.

Klasik Türk sazları Beşlisi'nin üyesi olarak, Türk müziğinde saz eserleri üzerine çalışmalar yaptı. Ahmet Özhan'ın solist olarak katılması ile beşli, yurtiçi ve yurtdışında çok sayıda konserler verdi, kaset ve CD yayınladı. Döneminin ünlü ses ve saz sanatçıları ile birlikte çalıştı.

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Nihat Doğu vefat etti TRT

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