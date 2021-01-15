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TRT spikerinden gündeme bomba gibi düşen Mesut Özil sorusu!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 15.01.2021 22:36 | Son Güncelleme

TRT Spor ekranlarında yayınlanan 'Spor Artı' programında spor spikeri Cansu Canbaz'ın Erdoğan Arıkan'a yönelttiği Mesut Özil sorusu sosyal medyaya bomba gibi düştü. 'Mesut Özil, Türkiye'ye geldiğinde Türk Milli Takımında oynayabilecek mi?' sorusuna izleyiciler tarafından çeşitli yorumlar yapıldı. Gelen tepkilerin ardından Canbaz, özür diledi.

TRT spikerinden gündeme bomba gibi düşen Mesut Özil sorusu!

TRT'de Mesut Özil'in Türkiye'ye gelişinin konuşulduğu sırada, TRT spor spikeri Cansu Canbaz, defalarca Alman milli takım forması giyen Mesut Özil için söylediği sözler sosyal medyada alay konusu oldu.

SPİKERİN SORUSU SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Bir futbolcunun yalnızca bir milli takımda oynayabileceğini bilmeyen Canbaz, defalarca Alman milli takımında oynayan Mesut Özil için, "Özil, Türkiye'ye geldiğinde Türk Milli Takımında oynayabilecek mi?" diye sordu.

Erdoğan Arıkan ise buna karşılık, "Yok oynayamayacak. Yine Almanya'da oynamaya devam edecek. Fenerbahçe'ye gelse dahi Alman Milli Takımı isterse onlar oynatabilecek, biz oynatamayacağız." ifadelerini kullandı.Canbaz'ın Özil ile ilgili sorusu, sosyal medyada sıkça konuşulan konulardan birisi oldu.


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