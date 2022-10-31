TRT spikerinin işine son verildiği iddia edilmişti! 29 Ekim'deki 'ümmet' sözleri gündem olan Deniz Demir'den açıklama geldi

TRT Haber spikeri Deniz Demir'in 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla canlı yayında okuduğu mesajın yankıları sürüyor. 29 Ekim'de ana haberlerinin sonunda Demir, okuduğu mesajında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ten "Bizi ümmet olmaktan çıkarıp birey olma bilincini armağan eden..." diye bahsetmesiyle tartışmaların odağı haline gelmişti.

Demir'in söz konusu mesajı okuduğu anlara ait görüntüler, sosyal medyada hızla yayılırken, Demir'in görevden alınması gerektiğini savunanlar olmuştu.

"TRT'DEKİ İŞİNE SON VERİLDİ" İDDİASI

Görüntüler ve ardından gelen şikayetlerin ardından TRT yönetiminin harekete geçtiği ve Demir'in işine son verildiği iddia edildi.

TRT SPİKERİ DENİZ DEMİR'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Söz konusu iddialar bir anda gündem yaratırken, TRT spikeri Deniz Demir'den açıklama geldi.

Twitter'da kendi adına açılan ve iddianın kaynağı olan hesabın kendisine ait olmadığını duyuran Demir, "Twitter'da adıma açılan bu hesapla kesinlikle ilişkim yoktur. Hakkında hukuki işlem başlatacağım kişilerden biridir" ifadelerine yer verdi.

TRT SPİKERİ DENİZ DEMİR 29 EKİM'DE NE DEMİŞTİ?

TRT spikeri Deniz Demir, 29 Ekim günü, ana haberin sonunda Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayarak, okuduğu mesajında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Bugün Cumhuriyetimizin 99’uncu kuruluş yıl dönümüydü. Bizi ümmet olmaktan çıkarıp birey olma bilincini, Cumhuriyet aydınlığını, ilmini armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm şehitlerimizi sevgi ve saygı ile anarken, Cumhuriyet’i zihninde ve kalbinde yaşayan, yaşatan ve bunu gelecek nesillere aktaran siz bu büyük millet, bu büyük devlet… Atatürk’ün kurduğu büyük Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşasın! 29 Ekim kutlu olsun!”



