TRT stüdyolarını bu kez personeline açacak

EDA ÖZDENER - TRT'nin yayın stresini müzikle atmak isteyen çalışanlarından oluşan Türk Sanat Müziği Personel Korosu, faaliyetlerini 22 yıldır kesintisiz sürdürüyor.

Koro Başkanı Emine Gümüş Edirneli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronun 1992'de kurulduğunu, ancak 3 yıl sonra çalışmalarını durdurduğunu belirterek, TRT'de çalışmaya başladığı 1997'de koroyu yeniden faaliyete geçirmeyi düşündüğünü söyledi. Arkadaşlarının ve yöneticilerinin desteğiyle koroyu tekrar topladıklarını anlatan Edirneli, o günden itibaren çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Edirneli, koronun 50 kişiden oluştuğunu, kendisiyle birlikte 15 arkadaşının 22 yıldır ara vermeden çalışmalara katıldığını anlattı.

Artık bir aile haline geldiklerini ve birbirleriyle konuşmadan anlaşabildiklerini vurgulayan Edirneli, "Başımı çevirdiğim zaman bile ne demek istediğimi anlıyor arkadaşlar. Hepsine sundukları katkıdan dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Edirneli, personelin yayın stresini koro çalışmaları sırasında attığını anlatarak, "Çok rahatlıyorsunuz, çünkü müzik ortak bir dil." ifadesini kullandı.