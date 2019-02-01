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TRT World Fellowship Programı için başvurular başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 18:39 | Son Güncelleme

TRT World Fellowship Programı için başvurular başladı

İSTANBUL (AA) - TRT World Akademi'nin bu yıl üçüncü kez düzenlediği, gazeteci adaylarına yönelik "TRT World & TRT Arabi Fellowship" programının başvuru süreci başladı.

TRT World'den yapılan açıklamaya göre, 17 Haziran-10 Ağustos 2019 tarihleri arasında gerçekleşecek olan program, yirmi gazeteci adayına hızla değişen medya endüstrisinin yanı sıra Türk yaşam tarzının ve kültürünün dinamiklerini öğrenme fırsatı sağlayacak.

Üçüncü kez düzenlenen, gazetecilik, belgesel yapımı, sinema, TV, medya, araştırma ve insan odaklı programlar konularına ilgi duyan genç gazeteci adaylarına eğitim verecek ve staj imkanı sağlayacak olan program, yaklaşık iki ay sürecek.

İki aylık sürenin sonunda yirmi başarılı gazeteci adayı, TRT World’ün ve TRT Arabi’nin haber, güncel olaylar dairelerinin yanı sıra; hızla büyüyen dijital ve araştırma departmanlarında da staj yapma imkanına erişecek.

Konuya ilişkin, TRT Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Eren, "Gazeteci adayı dostlarımız, bu vesileyle mesleki gelişimleri için uygulamalı deneyim imkanına sahip olup, yerinde eğitim alacaklar. Bunun karşılığında TRT World, dostlarımızın yalnızca günlük katkılarından değil, aynı zamanda bize sundukları yeni bakış açılarından da fayda sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Yalnızca internet üzerinden yapılabilecek olan program başvuruları, 1 Şubat 2019 Cuma günü açılacak ve 31 Mart 2019’da saat 23.59 itibariyle sona erecek.

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