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TRT World Forum

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 10:49 | Son Güncelleme

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren: - "Umuyorum ki bu forum, dünyada yaşanan çatışmaların çözümü için faydalı sonuçlar üretecektir" - "Ticaret savaşlarıyla patlak veren ve batılı devletlerin giderek artan korumacı ve tek taraflı politika tercihleri de bu parçalanmışlığı derinleştiriyor. Biz, yaşanan bu sorunların çözümü önündeki en büyük engelin, dünyadaki parçalanmışlık olduğunu düşünüyoruz. Tam da bu sebeple bu yılki forumumuzda parçalanmış bir dünyada barış ve güvenliği nasıl tesis edebileceğimizi yeniden düşüneceğiz" - "Her bireyin değişime pozitif katkı sunabileceğine inancımız tamdır. Sorunların çözümü için ihtiyacımız olan şeyin daha çok işbirliği ve dayanışma olduğuna inanıyoruz"

TRT World Forum

İSTANBUL (AA) - TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, TRT World Forum'un, dünyada yaşanan çatışmaların çözümü için faydalı sonuçlar üreteceğini umduğunu söyledi.

Eren, Anadolu Ajansı'nın global iletişim ortağı olduğu, "Parçalanmış Bir Dünyada Barış ve Güvenliği Yeniden Düşünmek" temasıyla Swiss Hotel The Bosphorus'ta düzenlenen TRT World Forum'un açılışında yaptığı konuşmada, TRT ailesi olarak hayata geçirdikleri en önemli projelerden biri olan TRT World Forum'un ikincisini gerçekleştirmekten büyük mutluluk ve heyecan duyduklarını dile getirdi.

Güven ve istikrar bunalımlarının küresel boyutta yaşandığı bir dönemde meseleleri bir araya gelerek tartışabilmek ve çözüm önerileri üretebilmenin büyük önem taşıdığını belirten Eren, bu anlayıştan hareketle geçen yıl ilkini düzenledikleri TRT World Forum'da yaşanılan çağın belirsizliklerine dikkati çekerek değişime nasıl ilham olunabileceğini tartıştıklarını hatırlattı.

- "Parçalanmalar artarak devam ediyor"

Eren, geçen yıldan bu zamana güvenliği ve barışı tesis etmekte başarı sağlanamadığını aksine, savaşlar, insani felaketler, ayrımcılıklar ve dolayısıyla parçalanmaların artarak devam ettiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Pek çok farklı alanda yaşanan güç ve çıkar çatışması, dünyaya istikrarsızlık ihraç etmeye devam diyor. Bu çatışmalardan beslenen silah kartelleri, çıkar lobileri ve terör örgütleri varlıklarını sürdürerek, insan güvenliğini tehdit ediyorlar. Binlerce insanın canına mal olan Suriye ve Yemen'deki gibi iç savaşların etkileri, tüm şiddetiyle dünyada hissedilmeye maalesef devam ediyor. Bu savaşlardan etkilenen milyonlarca sivil hayatta kalabilmek için çok zorlu koşulları göze alarak kendilerinin ve çocuklarının hayatlarını riske atmak pahasına başka ülkelerde yaşam hakkı aramak zorunda kalıyorlar. Bu savunmacıların bir çoğu Türkiye'de yaşam hakkı bulanlar kadar şanslı değil."

-Yabancı düşmanlığı yeni parçalanmalara sebep oluyor"

BM tarafından net bir şekilde etnik temizlik olarak tanımlanan Rohingya Müslümanları'nın karşı karşıya kaldığı zulüm ve ayrımcılığın her geçen gün arttığını vurgulayan Eren, son gelişmelerle beraber Filistin için adil bir çözüm ihtimali giderek azalırken, Filistinlilerin yaşam şartlarının giderek zorlaştığını ifade etti.

Özellikle Avrupa'da son dönemde yükseliş gösteren İslamofobi ve yabancı düşmanlığının her geçen gün yeni parçalanmalara sebep olduğunu belirten Eren, şunları kaydetti:

"Tüm bunlara ek olarak ticaret savaşlarıyla patlak veren ve batılı devletlerin giderek artan korumacı ve tek taraflı politika tercihleri de bu parçalanmışlığı derinleştiriyor. Biz, yaşanan bu sorunların çözümü önündeki en büyük engelin, dünyadaki parçalanmışlık olduğunu düşünüyoruz. Tam da bu sebeple bu yılki forumumuzda parçalanmış bir dünyada barış ve güvenliği nasıl tesis edebileceğimizi yeniden düşüneceğiz. Her bireyin değişime pozitif katkı sunabileceğine inancımız tamdır. Sorunların çözümü için ihtiyacımız olan şeyin daha çok işbirliği ve dayanışma olduğuna inanıyoruz. Bunu başarmanın yolunun da bir araya gelerek meseleleri tartışmaktan ve yeni çözüm önerileri sunmaktan geçtiğini düşünüyoruz."

- "Yayınlarımızda görünmeyeni göstermeyi sürdüreceğiz"

TRT World Forum'un, buna platform sağlamak amacıyla hayata geçirildiğini dile getiren Eren, "Ülkemizin son yıllarda göstermiş olduğu gelişim ve atılımla birlikte TRT'nin özellikle TRT World, TRT Arabic, TRT Kurdi, TRT Avaz gibi kanallarıyla uluslararası alandaki etkisi ve önemi her geçen gün artmaktadır. Yayınlarımızda görünmeyeni göstermeyi, sesi duyulmayanlara mikrofon uzatmayı sürdürüyoruz ve sürdüreceğiz." dedi.

Eren, iki gün boyunca açık ve kapalı oturumların gerçekleştirileceğini, dünyanın pek çok farklı ülkesinden uzmanların, siyasetçilerin, fikir liderlerinin, akademisyenlerin, aktivistlerin karşılaşılan problemlere insanı merkeze alan çözümler üretmeye çalışacağını, parçalanmışlığın nasıl azaltılabileceğinin konuşulacağını söyledi.

Bugün, katkı sunmak için İstanbul'da bulunan 600'ün üzerinde konuşmacının tecrübe, bilgi ve birikimlerinden istifade edileceğini belirten Eren, "Umuyorum ki bu forum, dünyada yaşanan çatışmaların çözümü için faydalı sonuçlar üretecektir." dedi.

TRT World Forum

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Anahtar Kelimeler:
TRT Genel Müdürü İbrahim Eren TRT World Forum

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