HABER

TRT World Forum

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 14:06 | Son Güncelleme

İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Süleyman Arslan: - "(İnsan hakları ihlalleri) Bu eleştiriler haksız eleştirilerdir. Dünya eleştiri yapmakta haklıdır ama tek taraflı eleştiri yapmakta haksızdır. Kendisini de eleştirmesi gerekir. Örneğin Suriye krizinde takınılan tavra bakalım. Burada insan haklarını koruyan Türkiye olmuştur. Savaştan kaçan mağdurları ülkesine almayan ülkeler için, insan haklarını koruyor denemez" - "Yapılan ayrımcılığı, yükselen ırkçılığı, İslamofobiyi, yabancı düşmanlığını dikkate aldığımızda Avrupa'nın birçok sorunla karşı karşıya olduğunu germemiz mümkün. Avrupa'da kaybolan Suriyeli çocuklar, başlı başına bir olaydır" -"Ne biz Avrupa'nın bizi eleştirmesiyle bir yere varabiliriz ne de biz Avrupa'yı eleştirerek bir yere varabiliriz. Eğer gerçekten medeni bir dünya kurmak istiyorsak, birlikte art niyetleri ve çifte standartları bir tarafa bırakarak, samimi bir şekilde nasıl sürdürülebilir insani değerleri yükseltebilir politikalar geliştirebiliriz, buna bakmamız lazım"

İSTANBUL (AA) - ÇİĞDEM ALYANAK - İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Süleyman Arslan, insan hakları ihlalleri konusunda Türkiye'ye yönelik eleştirilere ilişkin, "Bu eleştiriler haksız eleştirilerdir. Örneğin Suriye krizinde takınılan tavra bakalım. Burada insan haklarını koruyan Türkiye olmuştur. Savaştan kaçan mağdurları ülkesine almayan ülkeler için, insan haklarını koruyor denemez." dedi.

Arslan, Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, "Parçalanmış Bir Dünyada Barış ve Güvenliği Yeniden Düşünmek" temasıyla Swiss Hotel The Bosphorus'ta düzenlenen TRT World Forum'da AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın insan hakları konusunda sınıfta kaldığını ve bir kriz yaşandığını dile getirdi.

TRT World Forum'da, 1918'den 2018'e 100 yıllık sürecin de gözden geçirildiğini, bölgelerdeki gelişmelerin incelendiğini belirten Arslan, AB, güneyden gelen dalga, insan haklarında yaşanan krizler, ülkelerin rolleri, ABD'nin icraatları, Türkiye'nin çıkışlarının bu forumda mercek altına alındığını ifade etti.

Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Osmanlı'nın yerine diğer devletlerin daha etkin olarak geçmesi ve daha sonra BM döneminde dünyada yeni bir düzenin kurulmak istendiğini, barış, insan hakları, özgürlüklerin yükselen değerler olacağı bir dünya vizyonu ile hareket edildiğini dile getiren Arslan, gelinen noktada kimsenin memnun olmadığı bir dünya ile karşı karşıya olunduğunu vurguladı.

- "Temel sorun bence biz ahlakı kaybettik"

Bu dünya düzeninin tekrar, en azından BM çatısı altında yeniden gözden geçirilmesi ve yeni aktörlerin, en çok da insan hakları ihlallerinin bulunduğu İslam dünyasının temsilcileriyle kuvvetlendirilmesi gerektiğini aktaran Arslan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu noktada dünya nerede buna bakmamız lazım. Temel sorun bence biz ahlakı kaybettik. Hem devletlerin hem de insanların kendini tekrar gözden geçirmesi lazım. Bugün idealler, değerler söylem düzeyinde kalıyor, icraata geçmiyor. Bir samimiyet sorunu ve tutarsızlık var. Menfaatler, güç arayışları, üstünlük çabaları öne geçiyor, hırslar, kontrol edilemeyen egolar dünyayı perişan ediyor.

Liderlerin çıkışları çok büyük sorumluluk gerektiriyor. ABD'nin liderlik rolü dünyayı çok etkiliyor. Ama politik üstünlüklerin sürdürülebilir olması, içinde barındırdığı insani değerlerin de sürdürülebilir olmasına bağlıdır. Siz bunlardan taviz verdiğiniz zaman politik üstünlüğünüz de kaybolmaya başlar."

- "İnsan hakları konusunda eğitim noksanlığı var"

Arslan, ihlalin kaynağının güç sahibi devletler tarafından korunduğunu, burada nüfus üstünlüğü sağlanmaya çalışıldığını belirtti.

İnsan hakları konusunda eğitim noksanlığı olduğunu ifade eden Arslan, "Çifte standartların fazlaca olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Bunun aşılması gerekiyor." dedi.

İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun, kurumsallaşma çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Arslan, "İnsan haklarının korunması ve geliştirilmesiyle ilgili her alanda çalışmak durumundayız. Aynı zamanda vatandaşlarımıza yönelik ayrımcılığın önlenmesiyle mücadele etmek durumundayız. İşkence ve kötü muamele olmaması için önleyici çalışmalarımız da söz konusu." diye konuştu.

Arslan, ilerleyen dönemde gerek Türkiye gerekse diğer ülkelerdeki vatandaşlar ve insanlara karşı yapılan insan hakları ihlalleri ve ayrımcılıkların izlenmesi yönünde çalışmaları olacağını belirtti.

- "Bu eleştiriler haksız eleştirilerdir"

İnsan hakları ihlalleri konusunda Türkiye'ye yönelik eleştirilere ilişkin değerlendirmede bulunan Arslan, şunları kaydetti:

"Bu eleştiriler haksız eleştirilerdir. Dünya eleştiri yapmakta haklıdır ama tek taraflı eleştiri yapmakta haksızdır. Kendisini de eleştirmesi gerekir. Örneğin Suriye krizinde takınılan tavra bakalım. Burada insan haklarını koruyan Türkiye olmuştur. Savaştan kaçan mağdurları ülkesine almayan ülkeler için, insan haklarını koruyor denemez. Maddi desteği bile esirgeyen devletler, insan haklarını koruyor denemez. İnsanlar denizlere dökülürken, yaşam hakkı ayaklar altına alınırken, savaşlarda canlar verilirken, insan haklarını koruduğunu söyleyemez hiçbir devlet ve bundan dolayı da Türkiye'ye hesap soramaz, öyle bir baskı uygulayamaz."

Burada büyük fotoğrafa bakılması gerektiğini ifade eden Arslan, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye, Avrupa, Amerika, Rusya ne yapıyor? Kendi vatandaşlarına ne yapıyor? Samimi mi? Herkese aynı şekilde mi davranıyor? Büyük fotoğrafın içinde baktığımız zaman Türkiye'nin büyük bir gayret sarf ettiğini söyleyebiliriz. Yapılan ayrımcılığı, yükselen ırkçılığı, İslamofobiyi, yabancı düşmanlığını dikkate aldığımızda Avrupa'nın birçok sorunla karşı karşıya olduğunu germemiz mümkün. Avrupa'da kaybolan Suriyeli çocuklar, başlı başına bir olaydır. Ne biz Avrupa'nın bizi eleştirmesiyle bir yere varabiliriz ne de biz Avrupa'yı eleştirerek bir yere varabiliriz. Eğer gerçekten medeni bir dünya kurmak istiyorsak, birlikte art niyetleri ve çifte standartları bir tarafa bırakarak, samimi bir şekilde nasıl sürdürülebilir insani değerleri yükseltebilir politikalar geliştirebiliriz, buna bakmamız lazım."

PARTNER"Kayıp" Türkiye güzelinin uzaklardaki hayatı"Kayıp" Türkiye güzelinin uzaklardaki hayatı
Metin Feyizoğlu'ndan 'af' çıkışı!Metin Feyizoğlu'ndan 'af' çıkışı!
Tokat'ta TOKİ heyecanıTokat'ta TOKİ heyecanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
insan hakları İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Suriye süleyman arslan

En Çok Okunan Haberler

Enflasyon rakamları açıklandı!

Enflasyon rakamları açıklandı!

Mide ameliyatı olan Yıldırım Öcek yoğun bakımda

Mide ameliyatı olan Yıldırım Öcek yoğun bakımda

Ankara adayı Süleyman Soylu! Nagehan Alçı'dan AK Parti iddiası

Ankara adayı Süleyman Soylu! Nagehan Alçı'dan AK Parti iddiası

Whatsapp bugün değişti! Artık birine mesaj yazarken

Whatsapp bugün değişti! Artık birine mesaj yazarken

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bir günlük harcaması ne kadar?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bir günlük harcaması ne kadar?

ABD'den rahip Brunson çağrısı: Çok gecikti

ABD'den rahip Brunson çağrısı: Çok gecikti

İlginizi Çekebilir

Ankara adayı Süleyman Soylu! Nagehan Alçı'dan AK Parti iddiası

Ankara adayı Süleyman Soylu! Nagehan Alçı'dan AK Parti iddiası

Erdoğan çağrı yaptı! Hemen harekete geçtiler

Erdoğan çağrı yaptı! Hemen harekete geçtiler

Abdullah Gül'den gündemi sarsan iddialara sert yanıt

Abdullah Gül'den gündemi sarsan iddialara sert yanıt

Abdurrahman Dilipak'tan AK Parti'ye McKinsey tepkisi: Vazgeçmezlerse AK Parti'ye de Erdoğan’a da yazık olacak

Abdurrahman Dilipak'tan AK Parti'ye McKinsey tepkisi: Vazgeçmezlerse AK Parti'ye de Erdoğan’a da yazık olacak

ABD'li rahip Andrew Brunson'ın avukatı duyurdu! Kritik gün yarın

ABD'li rahip Andrew Brunson'ın avukatı duyurdu! Kritik gün yarın

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan'dan Sayıştay Başkanı'na tepki: Başkan da fes giysin!

CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan'dan Sayıştay Başkanı'na tepki: Başkan da fes giysin!

İlber Ortaylı bakanlık danışmanı oldu!

İlber Ortaylı bakanlık danışmanı oldu!

Ankara'nın Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut takım elbiseyle kaplıca havuzuna girdi

Ankara'nın Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut takım elbiseyle kaplıca havuzuna girdi

Metin Feyzioğlu'ndan 'af' çıkışı!

Metin Feyzioğlu'ndan 'af' çıkışı!

Son dakika! Nobel Kimya Ödülü'nü kazananlar belli oldu

Son dakika! Nobel Kimya Ödülü'nü kazananlar belli oldu

İçişleri Bakanlığı 81 ile gönderdi: Artık jandarma dahil resmi ve sivil polis ekipleri de trafik cezası yazabilecek

İçişleri Bakanlığı 81 ile gönderdi: Artık jandarma dahil resmi ve sivil polis ekipleri de trafik cezası yazabilecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.