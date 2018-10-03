İSTANBUL (AA) - Dünyadaki güncel, kültürel, politik, ekonomik ve sosyal çıkmazlara küresel çözümler aramak amacıyla yüzlerce fikir önderini bir araya getiren ve bu yıl ikincisi düzenlenen TRT World Forum'un ilk günü oturumları tamamlandı.

Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, "Parçalanmış Bir Dünyada Barış ve Güvenliği Yeniden Düşünmek" temasıyla düzenlenen TRT World Forum, Swiss Hotel The Bosphorus'ta gerçekleştiriliyor.

Önemli küresel sorunlarına odaklanan TRT World Forum, dünyanın dört bir yanından yerli ve yabancı 600'ün üzerinde siyasetçi, iş adamı, akademisyen, aktivist, gazeteci gibi birçok fikir önderini İstanbul'da bir araya getiriyor.

Forumun açılış konuşmalarını, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile TRT Genel Müdürü İbrahim Eren yaptı.

Eski ABD Başkanı Richard Nixon'un Danışmanı Robert Dickson Crane, Princeton Üniversitesi Tarih Profesörü Şükrü Hanioğlu, SOAS Üniversitesi'nden Prof. Dr. William Hale ve ABD'li Askeri Jeostratejist ve Wikistrat Baş Analisti Thomas PM Barnett, "Düzen ve Kaos Arasında Bir Dünya: Birinci Cihan Harbinden 100 Yıl Sonra" başlıklı oturumda, "Birinci Dünya Savaşından ne öğrendik?", "Yükselen güçler alternatif modeller oluşturmakta etkili midir?", "Uluslararası işbirliğinin eksikliği tarihte bir tekerrüre mi işaret ediyor?" sorularına yanıt aradı.