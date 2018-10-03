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TRT World Forum

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 20:02 | Son Güncelleme

AA'nın global iletişim ortağı olduğu, "Parçalanmış Bir Dünyada Barış ve Güvenliği Yeniden Düşünmek" temasıyla düzenlenen forumun ilk gününde 4 açık, 6 kapalı oturum yapıldı

İSTANBUL (AA) - Dünyadaki güncel, kültürel, politik, ekonomik ve sosyal çıkmazlara küresel çözümler aramak amacıyla yüzlerce fikir önderini bir araya getiren ve bu yıl ikincisi düzenlenen TRT World Forum'un ilk günü oturumları tamamlandı.

Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, "Parçalanmış Bir Dünyada Barış ve Güvenliği Yeniden Düşünmek" temasıyla düzenlenen TRT World Forum, Swiss Hotel The Bosphorus'ta gerçekleştiriliyor.

Önemli küresel sorunlarına odaklanan TRT World Forum, dünyanın dört bir yanından yerli ve yabancı 600'ün üzerinde siyasetçi, iş adamı, akademisyen, aktivist, gazeteci gibi birçok fikir önderini İstanbul'da bir araya getiriyor.

Forumun açılış konuşmalarını, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile TRT Genel Müdürü İbrahim Eren yaptı.

Eski ABD Başkanı Richard Nixon'un Danışmanı Robert Dickson Crane, Princeton Üniversitesi Tarih Profesörü Şükrü Hanioğlu, SOAS Üniversitesi'nden Prof. Dr. William Hale ve ABD'li Askeri Jeostratejist ve Wikistrat Baş Analisti Thomas PM Barnett, "Düzen ve Kaos Arasında Bir Dünya: Birinci Cihan Harbinden 100 Yıl Sonra" başlıklı oturumda, "Birinci Dünya Savaşından ne öğrendik?", "Yükselen güçler alternatif modeller oluşturmakta etkili midir?", "Uluslararası işbirliğinin eksikliği tarihte bir tekerrüre mi işaret ediyor?" sorularına yanıt aradı.

"Çıkmazlarıyla Avrupa Birliği: Avrupa Projesi'nin sonu mu geliyor?" başlıklı oturumda ise eski Hırvatistan Cumhurbaşkanı Ivo Josipoviç, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, eski İtalya Dışişleri Bakanı Franco Frattini ve Genişlemeden ve Avrupa Komşuluk Politikası'ndan Sorumlu eski AB Komiseri Stefan Füle, AB'nin avro krizine yönelik çözüm önerilerinin çözüm verip vermediği, AB'nin doğu-batı ve kuzey-güney farklılıklarından kaynaklanan finansal ve siyasi sorunlarla nasıl baş edeceği konuşuldu.

Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai'nin bir konuşma yaptığı "Müesses Nizama Karşı Yükselen Sesler" başlıklı oturumda, Çin Hindistan Enstitüsü Yönetici Ortağı Haiyan Wang, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in eski dış politika danışmanı Sergey Karaganov, ekonomist yazar David McWilliams, Eski Dünya Bankası Direktörü Mamphela Ramphele ve Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, ülkelerin ekonomik yükselişlerinin önünü açan etkenler, gelişmekte olan ülkelerin talepleri ve çıkarları ele alındı.

Thomson Reuters Vakfı Üst Yöneticisi (CEO) Monique Villa, insan hakları avukatı Diana ButtuAfgan Eğitim Enstitüsü CEO'su Sakena Yacoobi ve eski Ekvator Çevre Bakanı Anita Alban, "Şiddetin Dünyasında Kadın Liderliği" başlıklı son oturumda kadınları liderlik pozisyonlarına gelmekten alıkoyan uygulamaları, kadınların bireysel ve toplu olarak güçlendirilmesine öncülük edecek atmosferin nasıl yaratılacağını değerlendirdi.

Forumda bugün 6 kapalı oturum gerçekleştirildi.

Bu arada, forum kapsamında bu akşam TRT World'ün yılın dünya vatandaşlarını seçtiği "Citizen Ödülleri" 4 kategoride sahiplerini bulacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, törenin onur konuğu olacak.
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- Yarın sona erecek

TRT World Forum'da yarın "Bölgesel Aktörler ve Ortadoğu'da Değişen Güvenlik Denklemi", "Yeni Medya ve Güven İnşası", "Terörle Mücadelede Uluslararası İş Birliği" ve "Kriz Zamanlarında Küresel Vicdana İlham Olmak" başlıklı 4 oturumun yanı sıra "Sosyal Medya, Hayatı Pozitif Yönde Nasıl Dönüştürür?" başlıklı bir oturum ve 6 kapalı oturum yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Bölgesel Aktörler ve Ortadoğu'da Değişen Güvenlik Denklemi" başlıklı ilk oturumda konuşacak.

İlk oturumun ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok'un katılımıyla özel oturum gerçekleştirilecek.

Bu yıl ikincisi düzenlenen TRT World Forum, yarın akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kapanış konuşmasıyla sona erecek.

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TBMM Başkanı Binali Yıldırım TRT World Forum

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