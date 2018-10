TRT World Forum

Rania, dünyayı daha güvenli, daha kapsayıcı bir yer haline getirmede önemli yol katedildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Sanayi Devrimi'nden önce tüm insan ölümlerinin yaklaşık yüzde 15'inin sorumlusu savaşlardı. 1900'ler itibarıyla bu oran yüzde 5'e düştü. Bugün ise sadece yüzde 1'ini oluşturuyor. Kalp hastalığı şu anda dünyanın önde gelen ölüm nedeniyken, şiddet ilk 10'da bile yer almıyor. Bir yandan da yaşam kalitesi iyileşiyor. 1990'dan bu yana yaklaşık 1,1 milyar insan aşırı yoksulluktan kurtulmayı başardı. Her zamankinden daha fazla sayıda insan, temiz suya, elektriğe ve tıbbi bakıma erişime sahip ve eşi görülmemiş şekilde yüzde 85'in üzerinde küresel okur yazarlık oranıyla çok daha eğitimliyiz. Mevcut durumu kabul etmeyi reddediyoruz ve böylelikle de değiştirmeyi başarıyoruz. İlerlemenin mümkün olduğunu defalarca kez kanıtladı insanoğlu, olağanüstü gelişmeler kaydetti ve bu ivme bizden yana. O halde neden burada duralım, neden bırakalım? Netice itibarıyla aşmamız gereken daha birçok güçlük mevcut. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri okula gitmiyor ve bunların 15 milyondan fazlası tek başına Ortadoğu'da. Geçen yıl dünya çapında silahlı çatışmalarda 10 bin genç öldürüldü veya sakat kaldı. Her gün 44 bin insan evlerinden edilmekte. İnanılmaz şeyler başarabildiğimizi unuttuğumuz sürece, karşımızdaki ödev göz korkutucu olabilir. Bu kadar ilerlemişken asla vazgeçemeyiz. Mülteci kamplarındaki gazetecilere, doğal afetlerdeki ilk müdahale ekiplerine ve yardım görevlilerine sorun. Çaresizlik görüntülerinin gezegenimizin bir parçası olduğunu söyleyeceklerdir. Bu görüntüler bütün hikayeyi anlatmaya yetmez. Kararlılık, dayanıklılık, toplum, mutluluk... En karanlık yerde bile bırakın insanlık aydınlatsın. Kalp sızısının yanında kıymetini bilmemiz gereken bir hayat var. Şimdi bırakıp gitme zamanı değil. Kaybettiklerimizden dolayı umudumuzu yitirmek yerine, korumaya çalıştığımız masumiyet için savaşmalıyız. Bugün ve her günkü çetin görevimiz, ideallerimiz kaybetmeden dünyamızın acımasız gerçeklerine karşı koymamız ve kabul edilmeyeni reddetmede kararlı olmamızdır."