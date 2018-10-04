İSTANBUL (AA) - Dünya Ekonomik Forumu Başkanı Borge Brende, mültecilere ev sahipliğinden dolayı Türkiye'ye özellikle teşekkür ettiğini belirterek, "Türkiye'den başka hiçbir ülke dünyada bu kadar fazla mülteci almadı, sadece Suriyeli değil Iraklı, Afgan ve diğer yerlerden 4 milyondan fazla mülteci kabul etti." dedi.

Brende, Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu, "Parçalanmış Bir Dünyada Barış ve Güvenliği Yeniden Düşünmek" temasıyla Swiss Hotel The Bosphorus'ta düzenlenen TRT World Forum'un, "Kriz Zamanlarında Küresel Vicdana İlham Olmak" başlıklı oturumunda konuştu.

Yakın dönemde Myanmar'ın defakto lideri Aung San Suu Çii'ye Rohingyalı Müslümanların karşılaştığı zorlukları ve ülkeye iade konusunu sorduğunu belirten Brende, kendisine "Konuyu ele alışınızdan pişman mısınız?" diye soru yönelttiğini ve onun da "Evet, bazı konuları daha farklı ele almak isterdim" cevabını verdiğini söyledi.

Myanmar'ın siyasi yönetim olarak karmaşık bir ülke olduğunu aktaran Brende, yönetimin yüzde 25'inin askeriye tarafından seçildiğini belirtti.