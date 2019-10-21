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TRT World Forum 2019

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 12:38 | Son Güncelleme

Malezya Halkın Adaleti Partisi (HAP) lideri Enver İbrahim: - "Yabancı düşmanlığı, İslamofobi son yüzyılın en büyük sorunları. Bu alanda yapılan çalışmalara bakılacak olursa tarih anlayışımızın, inançlarımızın yeniden şekillendiğini görüyoruz"

İSTANBUL (AA) - Malezya Halkın Adaleti Partisi (HAP) lideri Enver İbrahim, "Yabancı düşmanlığı, İslamofobi son yüzyılın en büyük sorunları. Bu alanda yapılan çalışmalara bakılacak olursa tarih anlayışımızın, inançlarımızın yeniden şekillendiğini görüyoruz." dedi.

TRT World Forum'da "Kürselleşen dünyada Kimlik Politikaları" panelinde konuşan İbrahim, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşmasına atıf yaparak, "Sayın Bakan Türkiye'nin Suriye'deki durumundan bahsetti. Bu hayli karmaşık bir konu. Bu konuda insan haklarından bahsedebilirsiniz Ancak Batı'daki yaklaşıma dönecek olursak ulusların güvenliği ile ilgili bir endişeleri olmadığını görüyoruz. Sadece bir ön yargıları var ve bu da cahillikten ve bir şey bilmemelerinden kaynaklanıyor. Bilmek gibi bir çabaları da yok. Milletler arasındaki farkı da önemsemiyorlar." ifadelerini kullandı.

"Yabancı düşmanlığı, İslamofobi son yüzyılın en büyük sorunları. Bu alanda yapılan çalışmalara bakılacak olursa tarih anlayışımızın, inançlarımızın yeniden şekillendiğini görüyoruz." diyen İbrahim, şunları kaydetti:

"Sadece Batı ile değil kendi aramızda da diyaloğu devam ettirmek zorundayız Bu diyaloğun devamlılığı son derece önemli. Yani sadece Batı'nın bizi anlaması yeterli değil. Bunun homojen bir şekilde gerçekleşmesi gerekiyor. Bugün burada düzenlenen forum bunun güzel bir örneğidir."

Küreselleşme kavramının Batı tarafından sunulduğunu ve çok akışkan bir kavram olduğunu dile getiren Enver İbrahim, "Yıllar önce Osmanlı imparatorluğu, Malaga Sultanlığı, Afrika, Hindistan, Çin, Latin Amerika vardi oldukça kozmopolit küresel bir dönem vardı. Yani küresel dediğimiz yeni bir icat değil. Ama Batı yeni bir şeymiş gibi önümüze sürüyor." dedi.

Enver İbrahim, özellikle gelişmekte olan Müslüman ülkelerin sorunlarını konuşmak için foruma katıldığını dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu ülkelerde yozlaşmayla beraber bir eşitsizlik durumu görülüyor. Bu Batı'nın kapitalist yaklaşımıyla ilgili değil. Aynı zamanda bizim toplumlarımızda da karşılaşılan meseleler. Dolayısıyla bu meseleler acilen halledilmelidir. Bu bir tarafın diğer tarafa baskısı ile olacak bir şey değil. Bu nedenle bunu kendimiz gerçekleştirmek zorundayız. Batı toplumdan da çok sert bir İslam ve Müslüman karşıtlığı var. Aynı şekilde bizde de Batı'ya ve Batı değerlerine karşı çok sert bir algı var. Dolayısıyla bu algılar tek taraflı kırılmaz. Bu nedenle her iki taraf da yeni bir vizyon sahibi olmak zorunda. Bu alanda tabii ki bir çok çaba var. biz de bu konuda çaba gösteriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı proje Batı tarafından çok da ilgi görmedi. Bazı Müslüman ülkelerde bile bunu gördük. Çünkü bu ülkelerin hükümet yanlısı yaklaşımları var. Aynı zamanda hükümetlerin meşru yönetimleri var. Bunların sorgulanması gerekiyor."

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Malezya Halkın Adaleti Partisi (HAP) lideri Enver İbrahim TRT World Forum 2019

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