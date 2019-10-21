TRT World Forum 2019

İSTANBUL (AA) - ABD Hudson Enstitüsünün Kıdemli Orta Doğu Uzmanı Michael Doran, Türkiye'nin ABD ile ilişkileri konusunda kendisini rahat hissetmesi gerektiğini belirterek,"ABD, Suriye'de Türkiye'ye güveniyor. Biz, Suriye'de tampon görevi görüyoruz. Amerikalılar şu anda Suriye'deki varlıklarına uluslararası bir meşruiyet kazandırmaya çalışıyor. Türkiye de aslında ABD’ye güveniyor." dedi. İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen TRT World Forum'da "Siyasi ve Güvenlik Boyutlarıyla Türkiye - ABD İlişkilerinin Geleceği" panelinde konuşan Doran, Eski ABD Başkanı Barack Obama yönetimin DEAŞ ile savaşta başarısız kalınca PYD üzerinden PKK ile ortaklık yaptığını söyledi. Obama'nın Suriye'ye ufak bir savaşla müdahale etmek istediğini kaydeden Doran, "Ama Obama Suriye'de Esad ve İran ile de karşı karşıya kalmak istemediğini, DEAŞ ile savaşı PYD üzerinden yürüttü. Çünkü PYD, rejime karşı savaşmıyordu. Onun için destek verdiler. PYD ile DEAŞ’a karşı bir mücadeleye girişti. ABD, PYD üzerinden PKK ile ortaklık yaptıklarının farkındaydılar." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'li yetkililerin ilk başlarda Türkleri küçümsediğini söyleyen Doran, şöyle konuştu: "Türkiye, ABD ile ilişkileri konusunda kendisini rahat hissetmeli. ABD Suriye'de Türkiye'ye güveniyor. Biz, Suriye'de tampon görevi görüyoruz. Amerikalılar şu anda Suriye'deki varlıklarına uluslararası bir meşruiyet kazandırmaya çalışıyor. Türkiye de aslında ABD’ye güveniyor. Biz (ABD) tampon görevi görecek şekilde oradayız. Biz çıksak Ruslar gelse daha mı iyi dediler. Ama ABD PYD’yi meşrulaştırmaya çalıştı. Şimdi sanki ABD, Türkiye PYD arasında ara bulucu görevini yapıyor. Sanki iki eşit ve meşru güç varmış gibi gösterilmeye çalışılıyor." ABD'nin dünyadaki rolünün belirsiz bir hale geldiğine belirten Doran, "Şunu itiraf etmeliyiz, ABD dünyadaki rolü ile çok ciddi bir belirsizlik içinde. ABD hiç bu kadar kutuplaşmamıştı kendi içinde. İçeride bu kadar kutuplaşma varken bunun dış politikaya yansımaması mümkün değil. ABD’nin Orta Doğu’da rolü ne? konusunda kafa karışıklığı yaşıyorlar. ABD’ye karşı sert sevgi, ABD’yi normalleştirmez. Türkiye’nin ABD’ye karşı müttefikliği sorgulaması ABD’yi kendine getirmeyecek. Eğer, Erdoğan ilişkileri Rusya üzerinden düzeltmeye kalkarsa bu ilişkileri iyileştirmez ve daha da kötüleştirecektir." ifadelerini kullandı.