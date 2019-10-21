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TRT World Forum 2019

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 18:08 | Son Güncelleme

ABD Hudson Enstitüsünün Kıdemli Orta Doğu Uzmanı Michael Doran: - "ABD, Suriye'de Türkiye'ye güveniyor. Biz, Suriye'de tampon görevi görüyoruz. Amerikalılar şu anda Suriye'deki varlıklarına uluslararası bir meşruiyet kazandırmaya çalışıyor. Türkiye de aslında ABD’ye güveniyor"

İSTANBUL (AA) - ABD Hudson Enstitüsünün Kıdemli Orta Doğu Uzmanı Michael Doran, Türkiye'nin ABD ile ilişkileri konusunda kendisini rahat hissetmesi gerektiğini belirterek,"ABD, Suriye'de Türkiye'ye güveniyor. Biz, Suriye'de tampon görevi görüyoruz. Amerikalılar şu anda Suriye'deki varlıklarına uluslararası bir meşruiyet kazandırmaya çalışıyor. Türkiye de aslında ABD’ye güveniyor." dedi.

İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen TRT World Forum'da "Siyasi ve Güvenlik Boyutlarıyla Türkiye - ABD İlişkilerinin Geleceği" panelinde konuşan Doran, Eski ABD Başkanı Barack Obama yönetimin DEAŞ ile savaşta başarısız kalınca PYD üzerinden PKK ile ortaklık yaptığını söyledi.

Obama'nın Suriye'ye ufak bir savaşla müdahale etmek istediğini kaydeden Doran, "Ama Obama Suriye'de Esad ve İran ile de karşı karşıya kalmak istemediğini, DEAŞ ile savaşı PYD üzerinden yürüttü. Çünkü PYD, rejime karşı savaşmıyordu. Onun için destek verdiler. PYD ile DEAŞ’a karşı bir mücadeleye girişti. ABD, PYD üzerinden PKK ile ortaklık yaptıklarının farkındaydılar." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'li yetkililerin ilk başlarda Türkleri küçümsediğini söyleyen Doran, şöyle konuştu:

"Türkiye, ABD ile ilişkileri konusunda kendisini rahat hissetmeli. ABD Suriye'de Türkiye'ye güveniyor. Biz, Suriye'de tampon görevi görüyoruz. Amerikalılar şu anda Suriye'deki varlıklarına uluslararası bir meşruiyet kazandırmaya çalışıyor. Türkiye de aslında ABD’ye güveniyor. Biz (ABD) tampon görevi görecek şekilde oradayız. Biz çıksak Ruslar gelse daha mı iyi dediler. Ama ABD PYD’yi meşrulaştırmaya çalıştı. Şimdi sanki ABD, Türkiye PYD arasında ara bulucu görevini yapıyor. Sanki iki eşit ve meşru güç varmış gibi gösterilmeye çalışılıyor."

ABD'nin dünyadaki rolünün belirsiz bir hale geldiğine belirten Doran, "Şunu itiraf etmeliyiz, ABD dünyadaki rolü ile çok ciddi bir belirsizlik içinde. ABD hiç bu kadar kutuplaşmamıştı kendi içinde. İçeride bu kadar kutuplaşma varken bunun dış politikaya yansımaması mümkün değil. ABD’nin Orta Doğu’da rolü ne? konusunda kafa karışıklığı yaşıyorlar. ABD’ye karşı sert sevgi, ABD’yi normalleştirmez. Türkiye’nin ABD’ye karşı müttefikliği sorgulaması ABD’yi kendine getirmeyecek. Eğer, Erdoğan ilişkileri Rusya üzerinden düzeltmeye kalkarsa bu ilişkileri iyileştirmez ve daha da kötüleştirecektir." ifadelerini kullandı.

- "Trump, Türkiye ile iyi ilişkiler istiyor"

"Trump’ın sözlerini dinlemeyin, eylemerini izleyin." diye Doran, "Trump’ın vücut dili çok net bir şekilde Türkiye ile iyi ilişkiler istediğini görüyorsunuz. Trump milliyetçi biri ve Türkiye’nin kendi ülkesi için yaptığı milliyetçi hamleleri anlıyor-seviyor." dedi

ABD’de tanıdığı hiç kimsenin Kandil ile YPG arasındaki ilişkiyi anlamadığını belirten ABD Hudson Enstitüsünün Kıdemli Orta Doğu Uzmanı Michael Doran, şöyle devam etti:

"Orada kendi evlerini koruyan insanları görüyorlar. Düşmanları var ve ABD onlara kişisel ilişkiler geliştirmiş. Aslında çok sıra dışı bir politika görüyoruz. Suriye'de görev yapan ABD askerleri, ABD basınını arayarak Kürtleri kastederek ’Başkan Trump, müttefiklerimizi, silah arkadaşlarımızı yüzüstü bıraktı, ABD askeri olduğum için ilk defa utanıyorum.’ diyorlar. Bu ilk defa görülen bir şey. ABD ordusu bunu ilk defa yapıyor. Trump, Erdoğan ile bir anlaşmaya varırken bunları göz önüne alarak yapıyor."

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