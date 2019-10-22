TRT World Forum 2019

İSTANBUL (AA) - ALQST Kurucu ve Direktörü Yahya İbrahim Assiri, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, "Cinayetin sorumluluğunu alıyorum." yönündeki açıklamasını "Demokratik ülkelerde bu söz çok önemli ama Suudi Arabistan'da hukuk ve demokrasi olmadığı için bunun bir karşılığı olmadı." şeklinde değerlendirdi.

Dünyanın farklı coğrafyalarından küresel fikir liderlerini, akademisyenleri bir araya getiren ve "Küreselleşmenin Krizi: Riskler ve Fırsatlar" başlığı altında konuların ele alındığı TRT World Forum, İstanbul Kongre Merkezi'nde devam ediyor.

Assiri, "Cemal Kaşıkçı Cinayeti: Bölgesel Jeopolitiğin Bir Yansıması mı?" başlıklı oturumda yaptığı sunumda, Suudi Arabistan rejiminin antidemokratik uygulamaları üzerinde durdu.

Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın, "Cinayetin sorumluluğunu alıyorum." açıklamasına dair konuşan Assiri, şunları söyledi:

"Muhammed bin Selman 'Cinayetin sorumluluğunu alıyorum.' dediğinde, demokratik ülkelerde bu söz çok önemli ama Suudi Arabistan'da hukuk ve demokrasi olmadığı için bunun bir karşılığı olmadı. Demokratik bir ülkede biri sorumluluğu üstlenirse hukuk ve parlamento devreye girer, o kişi yargılanır ve görevden alınır. Ama bu Suudi Arabistan'da mümkün değil."