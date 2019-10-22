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TRT World Forum 2019

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 18:44 | Son Güncelleme

Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu Başkanı Francesco Rocca: - "Göç konusunda farklı politikalar ve farklı hassasiyetler var. Geçen bunca zamana rağmen somut bir adım atılamadı. Ben bir gönüllü olarak 30 yıl önce bu alanda çalışmaya başladım. Somali'de hala bir düzelme yok. AB'nin uluslararası alandaki sorunları düzeltememesinden kaynaklanıyor bu durum"

İSTANBUL (AA) - Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu Başkanı Francesco Rocca, "Göç konusunda farklı politikalar ve farklı hassasiyetler var. Geçen bunca zamana rağmen somut bir adım atılamadı. Ben bir gönüllü olarak 30 yıl önce bu alanda çalışmaya başladım. Somali'de hala bir düzelme yok. AB'nin uluslararası alandaki sorunları düzeltememesinden kaynaklanıyor bu durum." dedi.

Rocca, İstanbul Kongre Merkezi'nde devam eden TRT World Forum'da düzenlenen "Avrupa'nın Mülteci Kriziyle İmtihanı" başlıklı özel oturumda Avrupa'da mültecilere bakış ve göç konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Cenevre Konvasiyonu'nun İtalya tarafından da imzalandığını anımsatan Rocca, bu konvansiyonu imzalayanların mülteciler konusunda bazı yükümlülükleri olduğunu söyledi.

Rocca, AB ve Libya sahil güvenliğinin beraber çalışma konusunda anlaştığını fakat Libya sahil güvenliğinin insan kaçakçılarıyla bağları olduğunun yakın zamanda tespit edildiğini anlattı. Libya'dan Avrupa'ya gelen mültecilerin sayısında geçmiş yıllara göre azalma olduğunu dile getiren Rocca, "Bu düşüşte Libya sahil güvenliğinin bir etkisi yok. Nijer üzerinden gelen mülteciler Libya'ya ulaşıyordu. Nijer'de gerçekleştirilen başarılı çalışmalar sonucu Libya'dan Avrupa'ya gelen mültecilerin sayısında azalma oldu." dedi.

Rocca, göçün kolay bir konu olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Göç konusunda farklı politikalar ve farklı hassasiyetler var. Geçen bunca zamana rağmen somut bir adım atılamadı. Ben bir gönüllü olarak 30 yıl önce bu alanda çalışmaya başladım. Somali'de hala bir düzelme yok. AB'nin uluslararası alandaki sorunları düzeltememesinden kaynaklanıyor bu durum. Bu da hayal kırıklığı yaratıyor. AB bir bütün olarak hareket etmeden göç konusunda bir sonuç alınmayacak gibi görünüyor. Göç edenler Avrupa'ya ulaşmaya çalışıyor. AB'nin göçle baş edecek siyasi bir politikası yok. Her ülkenin kendi sınırlarını korumasına bir şey diyemeyiz. Ama başka çözümler bulunması gerektiğini de sınırlara bakınca anlıyoruz."

Avrupa'da bazı ülkelerle özel olarak çalışmalar yürüttüklerini anlatan Rocca, aslolanın temel ihtiyaçlar noktasında mültecilere yapılacak yardım olduğunu söyledi.

Rocca, konuşmasını şu değerlendirmelerle sonlandırdı:

"ABD'de Teksas'ta sınırdan gelenlere gıda verenler mahkemeye çıkarılıyor. Temel desteği verenler bunu yaşıyor. Yani yüreği olan insanların başına bunlar geliyor. Geçmişimizi unutuyoruz. Korkutucu olan da bu. İşim gereği birçok yere seyahat ettim ve yaşanan krizleri gözlerimle gördüm. Gazze ve Suriye'ye gittim. O ziyaretlerimde oradaki insanların ne şartlarda yaşadıklarını anladım. Yapılması gereken mülteciler hususunda yerel toplumu daha iyi bilgilendirmek. Bu sayede yerel halk onları daha iyi anlayabilir. Avrupa'da medyanın bu söylemi desteklediğini söyleyebiliriz."

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Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu Başkanı Francesco Roc TRT World Forum 2019

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