TRT World Forum 2019

İSTANBUL (AA) - Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu Başkanı Francesco Rocca, "Göç konusunda farklı politikalar ve farklı hassasiyetler var. Geçen bunca zamana rağmen somut bir adım atılamadı. Ben bir gönüllü olarak 30 yıl önce bu alanda çalışmaya başladım. Somali'de hala bir düzelme yok. AB'nin uluslararası alandaki sorunları düzeltememesinden kaynaklanıyor bu durum." dedi.

Rocca, İstanbul Kongre Merkezi'nde devam eden TRT World Forum'da düzenlenen "Avrupa'nın Mülteci Kriziyle İmtihanı" başlıklı özel oturumda Avrupa'da mültecilere bakış ve göç konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Cenevre Konvasiyonu'nun İtalya tarafından da imzalandığını anımsatan Rocca, bu konvansiyonu imzalayanların mülteciler konusunda bazı yükümlülükleri olduğunu söyledi.

Rocca, AB ve Libya sahil güvenliğinin beraber çalışma konusunda anlaştığını fakat Libya sahil güvenliğinin insan kaçakçılarıyla bağları olduğunun yakın zamanda tespit edildiğini anlattı. Libya'dan Avrupa'ya gelen mültecilerin sayısında geçmiş yıllara göre azalma olduğunu dile getiren Rocca, "Bu düşüşte Libya sahil güvenliğinin bir etkisi yok. Nijer üzerinden gelen mülteciler Libya'ya ulaşıyordu. Nijer'de gerçekleştirilen başarılı çalışmalar sonucu Libya'dan Avrupa'ya gelen mültecilerin sayısında azalma oldu." dedi.