İSTANBUL (AA) - Dünyadaki güncel, kültürel, politik, ekonomik ve sosyal çıkmazlara küresel çözümler aramak amacıyla yüzlerce fikir önderini bir araya getiren ve bu yıl ikincisi düzenlenen TRT World Forum başladı.

Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, "Parçalanmış Bir Dünyada Barış ve Güvenliği Yeniden Düşünmek" temasıyla düzenlenen TRT World Forum, Swiss Hotel The Bosphorus'ta gerçekleştiriliyor.

Hazırlıkları yaklaşık bir yıldır süren forumda bu yıl 12 kapalı, 10 açık oturum yapılacak.

Günümüz dünyasının en önemli küresel sorunlarına odaklanan TRT World Forum, dünyanın dört bir yanından yerli ve yabancı 600'ün üzerinde siyasetçi, iş adamı, akademisyen, aktivist, gazeteci gibi birçok fikir önderini İstanbul'da bir araya getiriyor.

Bölgenin en etkili ve saygın etkinliklerinden biri olarak kabul edilen TRT World Forum'un açılış konuşmalarını, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile TRT Genel Müdürü İbrahim Eren yapıyor.

Açılışın ardından "Dünya Düzen İçinde mi? Değil mi?", "Birinci Dünya Savaşı'ndan Bu Yana Geçen Yüz Yıl", "AB ve Sorunları", "Küresel Güney'in Yükselişi ve Çatışma Dünyasında Kadınların Liderliği" başlıklarında dört oturum gerçekleşecek.

