"TRT World Forum dünya markasına dönüştü"

MERVE YILDIZALP - TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, geçen hafta düzenlenen "TRT World Forum"a ilişkin, "İkinci senesinde TRT World Forum bir dünya markasına dönüştü. Forumun kısa zamanda bu kadar ilgi görmesi Türkiye'nin söylediği sözlerin gücünden kaynaklanıyor." dedi. TRT Genel Müdürü Eren, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu, "Parçalanmış Bir Dünyada Barış ve Güvenliği Yeniden Düşünmek" temasıyla İstanbul' da 3-4 Ekim'de düzenlenen "TRT World Forum"a ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu. Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen TRT World Forum'un, verimli geçtiğini belirten Eren, forumun uluslararası alanda adından söz ettiren, Türkiye için de marka değerinde olan bir etkinlik olduğunun altını çizdi. TRT World Forum'a katılan 600'ü aşkın üst düzey düşünce kuruluşu temsilcisi, politika yapıcı ve akademisyenin, etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getirdiklerini ifade eden Eren, iki gün boyunca gerçekleştirin oturumların oldukça verimli geçtiğini anlattı. - "Dünya güvenliği ve barışı için ortak çözümler arandı"

Türkiye'nin, oturumlarda dünyadaki adaletsizliğe karşı önlem olabilecek siyasi modelleri sunduğunu dile getiren Eren, forumda hakim, egemen siyasi anlayışa karşı alternatif çözüm önerileri getirildiğini kaydetti. Eren, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hem açık oturumlarda hem de kapalı oturumlarda, terörden güvenliğe, yükselen güçlerden ekonomik sorunlara, mülteci meselesinden, medyaya kadar dünyayı ve bölgeyi ilgilendiren bir çok konu tartışıldı. Kapalı oturumların neticesinde çıkan raporları aralık ayında forum katılımcılarıyla paylaşmayı planlıyoruz. İkinci senesinde TRT World Forum bir dünya markasına dönüştü. Forumun kısa zamanda bu kadar ilgi görmesi Türkiye'nin söylediği sözlerin gücünden kaynaklanıyor. Nitelikli insanların foruma katılmasının temel sebebi de Türkiye'nin tarihsel derinliği ve edindiği tecrübenin bugünkü parçalanmış dünyaya önemli reçeteler sunabileceği umudu. Bu sene forum çok yüksek bir talep gördü. İnşallah önümüzdeki sene katılımcı sayısını arttıracağız. Katılımcılar açık ve kapalı oturumlarda fikir paylaşımında bulundu. Dünya güvenliği ve barışı için ortak çözümler arandı. TRT World Forum, sadece bölge meselelerini değil, küresel krizleri de konuştu. Bu Türkiye'nin dünyaya dair perspektifini aktarmak anlamında önemli bir çalışma ve vizyon. İnşallah önümüzdeki sene de bu seneki kadar prestijli ve önemli konulara değinen bir program düzenleyeceğiz."

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- BM ve Avrupa Birliği konuşuldu Forumun açılış konuşmasını TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın, kapanış konuşmasını da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığını hatırlatan Eren, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'in (BM) uluslararası alanda etkisinin azalmasına, uluslararası düzenin sağlanması konusunda yetersiz kalmasına ve Avrupa Birliği ile Türkiye'nin ilişkilerine ilişkin konulara değindiğini söyledi. Forumdaki katılımcıların da bu konuları dile getirdiklerini anlatan Eren, BM'nin ve Avrupa Birliğinin geleceğinin tüm dünyayı ilgilendiren bir mesele olması nedeniyle burada Türkiye’nin yaptığı ‘Dünya Beşten Büyüktür’ çağrısının tüm dünyada çok önemsendiğini ve farklı söylemler üzerinden tartışıldığını ifade etti. Katılımcıların her iki uluslararası kurumun etkisinin ve hakimiyetinin azaldığı fikrini ön plana çıkardığını belirten Eren, TRT World Forum'da Türkiye'nin sadece kendi bölgesinde değil dünyada da öncü bir aktör olması gerekliliğinin öne çıkan meselelerden biri olduğunu ve bu konunun tartışıldığını dile getirdi.

Eren, Suriye konusunda Türkiye'nin önemli bir rol oynadığının, milyonlarca kişinin katledilmesinin önüne geçtiğinin gündeme getirildiğine işaret etti. Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın, Türkiye'nin bu rolünün uluslararası kurumlar ile ülkeler tarafından kabul edilmesi ve bu rolün artması gerektiğini söylediğini aktardı.

\ - "2019 TRT World Forum çalışmasını başlattık" Eren, gelecek sene düzenlenecek TRT World Forum ile ilgili çalışmaların da başladığını belirtti.

Forumun gelecek seneki konusunun, TRT World Vizyon ve Araştırma Direktörü Pınar Kandemir ve ekibince belirleneceğini ifade eden Eren, forumun, bu bölgede en çok konuşulan ve dünyada en fazla sorun olan konulardan birine çözüm arayışıyla gerçekleştirileceğini umut ettiğini kaydetti. TRT Genel Müdürü Eren, etkinlikte emeği geçen TRT World ekibine, TRT çalışanlarına, TRT World Vizyon ve Araştırma Direktörü Pınar Kandemir ve ekibine teşekkür etti.

\ - "TRT World Citizen bu yıl ilk kez 4 kategoride ödüller verdi"

TRT Genel Müdürü Eren, TRT World Forum'a katılmak için İstanbul'a gelen konukların da davetli olduğu bir programla bu yıl ilk kez TRT'nin insani yardımda büyük katkılar sunan isimlere TRT World Citizen ödüllerinin de verildiğini ifade etti. Eren, 2017 yılında kurulan ve TRT’nin insani perspektifini yayınlara ve sahaya yansıtmak için sosyal sorumluluk projeleri yapan World Citizen'in bu yıl ilk kez 4 kategoride ödüller verdiğini kaydetti. "Uluslararası medyanın en önemli sorununun insanı hikayenin merkezine koyan bir anlayış eksikliği" olduğunu ifade eden Eren, TRT'nin vizyonunun bu anlamda farklılaştığını ve hikayeye konu olanları, öyküyü haberleştiren ile buluşturmak için böyle bir gece düzenlediklerini söyledi. Gecede savaş ve çocuk teması üzerinden düzenlenen film yarışmasının kazananlarının da ödül aldığını belirten Eren, önceki yıl TRT World Citizen'ın Avrupa’daki kayıp mülteci çocuklar konusuna odaklandığını, bu sene ise "Savaş ve Kadın" üzerine farkındalığı arttırmak üzere pek çok çalışma yapılacağını aktardı.

TRT Genel Müdürü Eren, "Somali’den ödül almak üzere gelen ve bu yılın TRT World Citizen ödülünü kazanan, insani yardım çalışmaları ile tüm dünyaya ilham olan Dr. Hawa Abdi'nin şu an derneğin başkanlığını yapan kızı Deqo Muhammed'in gözyaşları içinde Türkiye’nin Somali'yi açık hapishane olmaktan çıkardığını anlattığı bu programda, sosyal medya fenomeni Jerome Jarre'ın da Rohinga'daki trajediyle ilgili olarak Türkiye'nin çabalarını yine kürsüden bu gecede paylaştı." değerlendirmesini yaptı. - Kandemir: "Uluslararası yayıncılığa yeni bir açılım getirdi" TRT World Vizyon ve Araştırma Direktörü Pınar Kandemir de TRT World Forum ve TRT World Citizen'in uluslararası yayıncılığa yeni bir açılım getirdiğini belirtti. Genel Müdür İbrahim Eren'in çizdiği vizyon ile uyumlu olarak TRT'nin sadece bir medya kuruluşu değil bir platform haline geldiğini dile getiren Kandemir, şöyle dedi: "Uluslararası yayıncıların yıllık olarak düzenlediği TRT World Forum benzeri programları var ama biz ikinci yılımızda bu konudaki en iddialı marka haline geldik. Nitelik olarak hiçbiri TRT World Forum kadar kapsamlı ve ince planlanmış değil. Bu başarımızı önümüzdeki yıl sürdürmek için sonraki yılın planlamasına forumun üzerinden 1 hafta bile geçmeden başladık."