TRT World Forum, İstanbul'da düzenlenecek

İSTANBUL (AA) - TRT World Forum, "Parçalanmış Bir Dünyada Barış ve Güvenliği Yeniden Düşünmek" temasıyla 3-4 Ekim'de İstanbul'da düzenlenecek.

TRT World'den yapılan açıklamaya göre, TRT'nin güncel, kültürel, politik, ekonomik ve sosyal çıkmazlara küresel çözümler aramak amacıyla geçen yıl başlattığı forum geleneği, bu yıl da küresel sorunlara ışık tutmaya devam ediyor.

Birçok ülkeden 600'ü aşkın üst düzey siyasetçi, iş adamı, akademisyen, aktivist, gazeteci, kanaat önderi, entelektüel ve politika yapıcının katılımıyla "Parçalanmış Bir Dünyada Barış ve Güvenliği Yeniden Düşünmek" temasıyla düzenlenecek forumda, iki gün boyunca dünya meseleleri tartışılacak.

Barış ve güvenlik tartışmalarına katkı sunmayı amaçlayan forumda, eski Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai, eski İngiltere Dışişleri Bakanı Jack Straw, Dünya Ekonomik Forumu Başkanı Borge Brende, eski Hırvatistan Cumhurbaşkanı İvo Josipoviç, Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, ünlü gazeteci Rageh Omaar, Thomson Reuters Vakfı CEO'su Monique Villa ve Pakistan Dış İşleri Bakanı Hina Rabbani konuşmacılar arasında yer alacak.