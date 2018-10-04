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TRT World Forum sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 19:33 | Son Güncelleme

AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu, "Parçalanmış Bir Dünyada Barış ve Güvenliği Yeniden Düşünmek" temasıyla düzenlenen forum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıyla sona erdi - Dünyanın dört bir yanından yerli ve yabancı 600'ün üzerinde siyasetçi, iş adamı, akademisyen, aktivist ve gazeteciyi bir araya getiren forum kapsamında 10 açık, 12 kapalı oturum yapıldı

İSTANBUL (AA) - Dünyadaki güncel, kültürel, politik, ekonomik ve sosyal çıkmazlara küresel çözümler aramak amacıyla yüzlerce fikir önderini bir araya getiren ve bu yıl ikincisi düzenlenen TRT World Forum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kapanış konuşmasıyla sona erdi.

Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, "Parçalanmış Bir Dünyada Barış ve Güvenliği Yeniden Düşünmek" temasıyla düzenlenen TRT World Forum, Swiss Hotel The Bosphorus'ta gerçekleştirildi.

Önemli küresel sorunlarına odaklanan TRT World Forum, dünyanın dört bir yanından yerli ve yabancı 600'ün üzerinde siyasetçi, iş adamı, akademisyen, aktivist, gazeteci gibi birçok fikir önderini bir araya getirdi.

Dün başlayan forumun açılış konuşmalarını, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile TRT Genel Müdürü İbrahim Eren yaptı. Forumun ilk günü 4 açık, 6 kapalı oturum düzenlendi.

Dün akşam ayrıca TRT World'ün yılın dünya vatandaşlarını seçtiği "Citizen Ödülleri" 4 kategoride sahiplerini buldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, törenin onur konuğu oldu.

Forumun ikinci gününde ise 6 açık, 6 kapalı oturum yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ikinci günde "Bölgesel Aktörler ve Ortadoğu'da Değişen Güvenlik" başlıklı ilk oturumda konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile "Parçalanmış Bir Dünyada Adil Bir Barış Aramak" başlıklı özel oturuma katıldı.

Bu yıl ikincisi düzenlenen TRT World Forum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kapanış konuşmasıyla sona erdi.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TRT World Forum

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