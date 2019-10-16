TRT World Forum'a doğru

İSTANBUL (AA) - Dünya gündemini masaya yatıran TRT World Forum 2019'un açılış yemeği Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 20 Ekim'de gerçekleşecek.

TRT World'den yapılan açıklamaya göre, 21-22 Ekim'de İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenecek foruma sayılı günler kaldı.

Dünyanın farklı coğrafyalarından küresel fikir liderlerini, akademisyenleri bir araya getiren TRT World Forum'da "Küreselleşmenin Krizi: Riskler ve Fırsatlar" başlığı altında önemli konular ele alınacak.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen forum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 20 Ekim'de düzenlenecek açılış yemeğiyle başlayacak.

Yurt dışından gelen misafirlerin yanı sıra Türkiye'den de önemli isimler yemekte bir araya gelecek. Açılış yemeğinde hem TRT World Forum'un bu yılki başlıkları hem de gündeme ilişkin maddeler konuşulacak.

Forumda gerçekleştirilecek oturumlara, farklı ülkelerden ve kurumlardan panelistler, eski devlet başkanları, başbakanlar, bakanlar, akademisyenler katılacak. Forumda aşırı-sağ terör, popülizmin ve milliyetçiliğin yükselişi, ticaret savaşları, Avrupa Birliği'nin geleceği ve yükselen güçlerin iş birliği gibi tartışmaların bir parçası olarak yer alacak.