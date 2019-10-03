TRT World Forum'da ayrıca Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda geçen yıl öldürülen Cemal Kaşıkçı cinayetinin tartışılacağı özel bir oturum da düzenlenecek.

TRT World'den yapılan açıklamaya göre, foruma farklı ülkelerden üst düzey politikacı, akademisyen, entelektüel, gazeteci ve uzmanlar katılacak.

Forumun ikinci gününde düzenlenecek oturumda, Norveç Merkezli Kawaakibi Vakfı Başkanı Iyad Al-Baghdadi, Ghad el-Thawrah Partisi Lideri ve eski Mısır Cumhurbaşkanlığı Adayı Ayman Nour, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, Londra merkezli İngilizce ve Fransızca yayın yapan Middle East Eye Genel Yayın Yönetmeni David Hearst, Nobel Ödülü'nü en genç yaşta alan Zincirleri Olmayan Kadın Gazeteciler Grubu Başkanı Tawakkoul Karman ile Suudi Arabistanlı bir insan hakları savunucusu ve ALQST Kurucusu ve Direktörü Yahya İbrahim, Kaşıkçı cinayetine ilişkin sorulara cevap arayacak.

TRT World Forum'un Kaşıkçı Cinayeti Oturumu'nda, Suudi gazetecinin ölümüyle bağlantılı olarak Orta Doğu'da değişen jeopolitik dengeler de ele alınacak.

