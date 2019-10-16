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"TRT World'ü sansürleyen Twitter haber alma hakkını ihlal etti"

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 17:39 | Son Güncelleme

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: - "İngilizce yayın yaparak sesimizi dünyaya duyuran TRT World kanalının Twitter hesabı sansürlenerek uluslararası kamuoyunun haber alma hakkı ihlal edildi. Şirkete yaptığımız uyarılar neticesinde bu saldırı püskürtülmüştür" - "FETÖ iltisaklı bir teröristin sosyal medya paylaşımlarını takipçileriyle paylaşan Twitter CEO'su Jack Dorsey'i en sert biçimde kınıyoruz"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT World'ün Twitter hesabının sansürlenerek uluslararası kamuoyunun haber alma hakkının ihlal edildiğini söyledi.

Altun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son günlerde sosyal medya platformlarında Türkiye'nin itibarsızlaştırması amacıyla kapsamlı ve koordineli bir saldırı gerçekleştirildiğini belirterek, "İngilizce yayın yaparak sesimizi dünyaya duyuran TRT World kanalının Twitter hesabı sansürlenerek uluslararası kamuoyunun haber alma hakkı ihlal edildi. Şirkete yaptığımız uyarılar neticesinde bu saldırı püskürtülmüştür." diye konuştu.

Altun, "Bu vesileyle FETÖ iltisaklı bir teröristin sosyal medya paylaşımlarını takipçileriyle paylaşan Twitter CEO'su Jack Dorsey'i en sert biçimde kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu tür dezenformasyon kampanyalarına, yalan haberlere ve saldırılara daha dayanıklı hale gelmek için dost ve müttefik ülkelerle iş birliğini geliştireceklerini vurgulayan Altun, "Bu kapsamda yarın İstanbul'da Pakistan ve Malezyalı yetkililerle bir toplantı gerçekleştirerek, ortak televizyon kanalı projesini değerlendireceğiz." dedi.

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun trt world Twitter Twitter CEO'su Jack Dorsey

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