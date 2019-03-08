HABER

TRT Yönetim Kurulu'na ilişkin atamalar Resmi Gazete'de (2) - Yeniden

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 02:26 | Son Güncelleme

Sayın Yazı İşleri Müdürlerinin dikkatine, 'RTÜK atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı' başlıklı haberimizi kaynağından alınan yeni bilgilerle düzelterek tekrar geçiyoruz.

Sayın Yazı İşleri Müdürlerinin dikkatine, 'RTÜK atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı' başlıklı haberimizi kaynağından alınan yeni bilgilerle düzelterek tekrar geçiyoruz.

-------------------------------

YENİDEN

Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Yönetim Kurulu'na yapılan atamalara ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karara göre, TRT Yönetim Kurulu üyeliklerine Osman Urgun ve Erkan Durdu atandı. Söz konusu atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince uygun görüldü.

PARTNEROnları böyle görenler şaşıp kalıyor! Bu maç çok başkaOnları böyle görenler şaşıp kalıyor! Bu maç çok başka
Şuhut’ta Regaip Kandilinde vatandaşlar camilere akın ettiŞuhut’ta Regaip Kandilinde vatandaşlar camilere akın etti
RTÜK atamaları Resmi Gazete'de yayımlandıRTÜK atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım canlı yayında açıkladı! İstanbullulara toplu ulaşım müjdesi

Binali Yıldırım canlı yayında açıkladı! İstanbullulara toplu ulaşım müjdesi

Akdeniz beşik gibi! Yine sallandı

Akdeniz beşik gibi! Yine sallandı

FETÖ firarisi böyle yakalandı!

FETÖ firarisi böyle yakalandı!

TOKİ'nin konut kampanyasına rekor başvuru!

TOKİ'nin konut kampanyasına rekor başvuru!

Cüneyt Çakır İtalya'yı karıştırdı!

Cüneyt Çakır İtalya'yı karıştırdı!

Suriyeliler evlerine dönüyor! Resmen açıklandı: 2 ayda...

Suriyeliler evlerine dönüyor! Resmen açıklandı: 2 ayda...

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Bir kent şokta! Müdür denize atlayıp intihar etti

Bir kent şokta! Müdür denize atlayıp intihar etti

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

CHP'den 'Biji Mansur' yazısına suç duyurusu

CHP'den 'Biji Mansur' yazısına suç duyurusu

Gizli geçide ulaşıldı! İlk kez görülecek

Gizli geçide ulaşıldı! İlk kez görülecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
RTÜK atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı

RTÜK atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı

İstanbullular dikkat! 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bugün bu yollar kapalı

İstanbullular dikkat! Bugün bu yollar kapalı

CHP'den 'Kadın Bakanlığı' önerisi

Korkunç rakamlar! Yüzde 67 arttı

Menderes Türel'in eşi Ebru Türel trafik kazası geçirdi

Başkan Türel'in eşi Ebru Türel trafik kazası geçirdi

07 Mart 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları

Büyük ikramiye bir kişiye çıktı!

Giresun’un Eynesil ilçesinde taciz iddiası! Vatandaşlar tepki gösterdi

İğrenç iddia ilçeyi ayağa kaldırdı! Duyan herkes oraya koştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.