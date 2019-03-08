TRT Yönetim Kurulu'na ilişkin atamalar Resmi Gazete'de (2) - Yeniden

Sayın Yazı İşleri Müdürlerinin dikkatine, 'RTÜK atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı' başlıklı haberimizi kaynağından alınan yeni bilgilerle düzelterek tekrar geçiyoruz.

-------------------------------

YENİDEN

TÜRKİYE Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Yönetim Kurulu'na yapılan atamalara ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karara göre, TRT Yönetim Kurulu üyeliklerine Osman Urgun ve Erkan Durdu atandı. Söz konusu atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince uygun görüldü.

Haber: Caner ÜNVER / ANKARA,(DHA)

