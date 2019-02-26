TRT'deki FETÖ yapılanması davasında karar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TRT'deki yapılanmasına ilişkin davada 39 sanık, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay ile 8 yıl 9 ay arasında değişen sürede hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 22'nci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, sanıklar ve avukatlarının esas hakkındaki savunmalarını tamamlanmasının ardından mahkeme heyeti müzakereye geçti.

Daha sonra Mahkeme Başkanı Bahtiyar Çolak hükmü okudu.

Buna göre, sanıklar Ahmet Özdemir, Ali Hancı, Ahmet Çat, Beşir Elmas, Abdullah Yeldan, Enes Bora, Evren Kara, Koray Demirci, Selçuk Çelik, Şaban Harman, Özkan Püsküllü, Hüseyin Arslan, Özgür Aksoy, Salih Üzer, Mehmet Kuş, Ali Suat Günek, Emrah Timuçun Yazıcı, Kubilay Süslü, Ertan Rıdha, Murat Karaca, Hamza Günerigök ve Ali Fuat Ayhan "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sanıklar Cumali Çaygeç, Ayhan Baykara, İbrahim Öztürk, Sinan Güneş, Sezai Yavaş, Tuğrul Çakır, Serkan Canbaz, Yunus Ayhan, Şefik Cürebal, Hakan Karaca, Nurdan Ayşe Coşkun aynı suçtan 6 yıl 10 ay 15'er gün, Eşref Üzüm, Orhan Tokmak, Osman Taha Sirkeci ve Niyazi Özkan aynı suçtan 7 yıl 6'şar ay, Mehmet Akif Öztürk ve Eyüp Keser ise 8 yıl 9'ar ay hapis cezasına mahkum edildi.