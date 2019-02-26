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TRT'deki FETÖ yapılanması davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 19:36 | Son Güncelleme

Ankara 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi, 39 sanığı "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay ile 8 yıl 9 ay arasında değişen sürelerde hapse mahkum etti - Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandırdığı bir sanığa 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası veren ve hükmün açıklanmasını geri bırakan mahkeme heyeti, bir sanığın ise beraatına hükmetti

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TRT'deki yapılanmasına ilişkin davada 39 sanık, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay ile 8 yıl 9 ay arasında değişen sürede hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 22'nci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, sanıklar ve avukatlarının esas hakkındaki savunmalarını tamamlanmasının ardından mahkeme heyeti müzakereye geçti.

Daha sonra Mahkeme Başkanı Bahtiyar Çolak hükmü okudu.

Buna göre, sanıklar Ahmet Özdemir, Ali Hancı, Ahmet Çat, Beşir Elmas, Abdullah Yeldan, Enes Bora, Evren Kara, Koray Demirci, Selçuk Çelik, Şaban Harman, Özkan Püsküllü, Hüseyin Arslan, Özgür Aksoy, Salih Üzer, Mehmet Kuş, Ali Suat Günek, Emrah Timuçun Yazıcı, Kubilay Süslü, Ertan Rıdha, Murat Karaca, Hamza Günerigök ve Ali Fuat Ayhan "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sanıklar Cumali Çaygeç, Ayhan Baykara, İbrahim Öztürk, Sinan Güneş, Sezai Yavaş, Tuğrul Çakır, Serkan Canbaz, Yunus Ayhan, Şefik Cürebal, Hakan Karaca, Nurdan Ayşe Coşkun aynı suçtan 6 yıl 10 ay 15'er gün, Eşref Üzüm, Orhan Tokmak, Osman Taha Sirkeci ve Niyazi Özkan aynı suçtan 7 yıl 6'şar ay, Mehmet Akif Öztürk ve Eyüp Keser ise 8 yıl 9'ar ay hapis cezasına mahkum edildi.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandırılan sanık Murat Kaban'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildi ve hakkındaki hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Sanıklardan Safiye Tokgöz'ün ise beraatına hükmedildi.

Sanıklardan Sedat Turhan hakkındaki davanın ayrılmasına karar verilirken, tutuklu geçirdikleri süre dikkate alınan sanıklardan Cumali Çaygeç, Sezai Yavaş, Tuğrul Çakır ve Serkan Canbaz'ın her hafta karakola imza vermek suretiyle tahliyelerine, sanıklar Orhan Tokmak, Osman Taha Sirkeci, Niyazi Özkan, Hamza Günerigök, Mehmet Akif Öztürk ve Eyüp Keser'in ise tutukluluklarının devamına karar verildi.

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Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ TRT

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